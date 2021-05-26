Как прошлое вплести в настоящее и оставить на будущее

- Русский
В окружной столице при этнографическом музее «Торум Маа» 25 мая состоялись этнографические посиделки по теме: «Накосные украшения в традиционной культуре обских угров». Мероприятие прошло в формате видеоконференции, поэтому на научно-творческую встречу собрались люди с городских и районых муниципальных образований автономного округа, также подключились гости с соседнего региона ЯНАО.
Темой для обсуждения стали накосники, ложные косы, косоплётки и затылочные украшения в традиционной культуре обских угров. С древних времён в культуре северных народов волосы считались не только символом красоты, но и средоточием душевной силы человека. В причёске обских угров преобладало разделение волос на две части: левую и правую, путём обмотки пучков волос и плетением двух кос. Тесно с этими типами причёсок были связаны накосные украшения.
О разнообразии форм и характере оформлений накосников, и волосах в целом, нас ознакомила кандидат исторических наук Татьяна Александровна Молданова. По материалам исследований обские угры считают, что в волосах и косах содержится жизненная сила, а различные украшения несли охранительную функцию. Во-вторых, волосы имели сакральную связь с неким божеством, духом-покровителем (после появления на свет ребёнку делали обряд «мохлыл»- «узел»), и, в-третьих, волосы могли поддерживать связь с живыми и умершими (тоже есть обряд).
Чтобы уберечь голову и волосы, предки охраняли их металлическими украшениями. Считалось, что чем больше металла в накосниках, тем больше они охранялись. Далее Татьяна Молданова сказала, что накосные украшения выделяются по трём ареалам бытования: южный, восточный и северный и показала некоторые их различия или сходства, сообщила о происхождении традиции ношения ложных кос.
Затем свой доклад «Накосные украшения в этнографическом изучении и в фондовых коллекциях музеев» представила сотрудник музея и организатор встречи Дарья Борисовна Кунина. Она ознакомила всех с материалами учёных, которые занимались исследованием данной темы, и рассказала о музейных коллекциях.
Очень богатую и уникальную коллекцию показали коллеги из природно-этнографического парка «Живун» деревни Ханты-Мужи, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Алла Васильевна Конева рассказала о происхождении каждого накосника, здесь были и старинные косы, и новые, изготовленные в наше время. Конечно, же, они все отличались и материалом, и цветовой гаммой, оформлением. Мария Иосифовна Куртямова принесла показать косы, переданные в их семье по наследству. Они были изготовлены в конце XIX века, и за счёт металлических украшений весили около 20 килограмм.
Так на площадке этнографической встречи молодые этнографы, научные сотрудники пополнили свои знания о такой значимой ценной вещи, бытующей в прошлом у обских угров. Возможно, несколько преобразовав накосники в более современный вид, нам важно оставить в наследии и древний компонент, а именно, наполнение металлическими изделиями, сочетание цветов, размеров изделия.
Тамара Мерова