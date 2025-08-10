На звание лучшего стойбища Югры претендуют четыре родовых угодья
Родовые угодья Ханты-Мансийского автономного округа борются за звание лучшего стойбища Югры. На почётное звание, как сообщает телеканал «Югра», претендуют четыре родовых угодья. Конкурсное жюри посетит каждое из стойбищ.
Конкурс запустил Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Самое большое из претендентов на победу — стойбище Пунси в Нефтеюганском районе, которое появилось в начале 20 века. На территории находят древние поселения, датированные V-VII веками до нашей эры. Сегодня стойбище — это жилые постройки, склады, бани, огороды, источник воды, своя хлебопечь. Электричество жильцы получают от генератора, а высокоскоростной интернет доступен благодаря поддержке правительства Югры и проекту «IT-стойбище».
Семья Каюковых ведёт традиционный образ жизни: занимается охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов. Также изготавливают нарты, ловушки для рыбы — мордушки и обласы.
«Каждое стойбище это поколения, которые там прожили. Здесь есть что посмотреть на самом деле, мы уже прошлись. Несколько семей здесь проживают. Все очень благоустроено, все по-хозяйски сделано», — говорит заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров.
Пока комиссия осматривала Пунси, специалисты комитета по делам народов Севера облетели еще два родовых угодья, доставив туда средства пожаротушения, а в юрты Петровых, где супруги Марущак проводят экскурсии, новую палатку для туристов. Отметим, маршрут «В гости на стойбище» пользуется популярностью.
«Мы решили, что это возможно будет кому-то интересно. Просто у нас не формат музея, а именно показываем нашу жизнь, быт. То есть как это есть на самом деле», — говорит Тарас Марущак, хозяин юрт Петровы.