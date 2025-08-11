С начала 2025 года Отделение СФР назначило выплаты пенсионных накоплений более 2 тысячам жителям Югры
С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре назначило выплаты пенсионных накоплений 2 389 жителям региона, из них единовременных за счет средств пенсионных накоплений – 2 278, накопительных пенсий – 88 и срочных выплат – 23. Общая сумма выплат превысила 281 миллион рублей. Средний размер единовременной выплаты составил около 123 тысяч тысяч рублей.
Жители Югры могут обратиться в региональное Отделение СФР за выплатой своих пенсионных накоплений. Сделать это можно, подав заявление через личный кабинет на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре. При этом предварительно все желающие могут проверить, формировались ли у них накопления и, если это так, то какова их сумма на сегодняшний день. Срок обработки заявления составляет 10 рабочих дней.
Средства пенсионных накоплений есть у следующих категорий граждан:
– граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели делали отчисления на накопительную пенсию;
– мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за которых с 2002 по 2004 годы работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию;
– участники Программы софинансирования пенсии;
– женщины, которые направили материнский капитал на свою накопительную пенсию.
Уточнить сумму своих пенсионных накоплений можно в личном кабинете на портале госуслуг. Эту информацию также предоставляют клиентские службы Отделения СФР по ХМАО – Югре и МФЦ.
«В 2025 году жители Югры, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), а также граждане, имеющие право на назначение страховой пенсии по старости досрочно, могут получить разово всю сумму накопительной пенсии, если ее размер составляет 411 тысяч 750 рублей и менее. Если же накопления превышают эту сумму, назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Новый порядок расчета выплат накопительной пенсии, при котором гражданам стало проще определить каким способом можно будет получить выплату, действует с июля 2024 года. Теперь решения о разовой выплате зависят от суммы накоплений граждан и установленного периода выплат, который в текущем году составляет 270 месяцев или же 22,5 года.
Если накопительная пенсия составит 10% и менее от общероссийского прожиточного минимума для пенсионеров или же 1 525 и менее рублей (в текущем году), то житель получит все накопления разовой выплатой. Если полученная при делении сумма превысит 1 525 рублей — то накопления будут разбиты на ежемесячные выплаты.
В случае если человек при жизни не успел получить свои пенсионные накопления, это могут сделать его правопреемники. Если при жизни человек не подавал заявления о распределении своих пенсионных накоплений, то правопреемниками считаются родственники: в первую очередь дети, в т.ч. усыновленные, супруг и родители (усыновители); во вторую – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Консультацию по пенсионным накоплениям можно получить у специалистов Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
