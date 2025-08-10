В Югре работает новая мера господдержки предпринимателей
Финансовую поддержку на 65 миллионов рублей получат предприниматели из приоритетных категорий, а также те, кто реализует проекты в важных отраслях.
В Югре, как сообщает фонд «Мой Бизнес», определены победители конкурсов на получение финансовой поддержки. Победителями стали 43 проекта.
Субсидия до 2 млн рублей – это новая региональная мера поддержки для предпринимателей, введенная в Фонде «Мой Бизнес» в 2025 году. Полученную финансовую поддержку предприниматели могут направить на покупку оборудования и программного обеспечения, подключение к инженерным сетям, оформление патентов и сертификатов.
Среди предпринимателей – участников специальной военной операции — поддержку получат два проекта. Предприниматели из Лангепаса и Междуреченского смогут воспользоваться субсидией на общую сумму 3,9 млн рублей.
Среди предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья поддержку получат пять бизнес-проектов на сумму 6,9 миллиона рублей. Финансирование будет направлено предпринимателям из Урая, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нягани.
В категории социальных предприятий поддержку получат девять проектов из Сургута, Ханты-Мансийска, Советского, Сургутского района и Нижневартовска на сумму 11,8 млн рублей.
В направлении МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, поддержку получат 27 проектов на общую сумму 42,5 миллиона рублей.
Новая мера решает сразу несколько важных задач: помогает социально уязвимым группам – участникам СВО и людям с инвалидностью – открыть и развить свой бизнес, обеспечивая им стабильный доход. Также средства направляются в ключевые отрасли – производство, ИТ, туризм, логистику, здравоохранение и науку, – что укрепляет экономику региона, снижает зависимость от импорта и создает новые рабочие места. Обязательное условие субсидий – увеличение зарплат или трудоустройство новых сотрудников. Таким образом, сообщили в Фонде, эта мера поддержки работает не только на конкретный бизнес, но и на благополучие всего региона, стимулируя занятость, рост доходов и социальную стабильность.
Фонд «Мой Бизнес» реализует программу господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», уделяя особое внимание развитию бизнеса в стратегически важных сферах и поддержке социально значимых инициатив.