Онлайн-встречу с жителями Нефтеюганска провела губернатор Югры

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова 3 июля провела очередную онлайн-встречу с жителями Нефтеюганска.
Модераторами встречи стали директор школы телевидения «Art school TV», телерадиоведущая, преподаватель техники речи Валерия Маркина, победитель всероссийского конкурса «Семья года 2020» в номинации «Молодая семья», председатель клуба молодых семей при «Центре молодежных инициатив» Нефтеюганска Альбина Мякишева, член молодежного совета при главе Нефтеюганска, член межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири», волонтер, куратор регионального спортивного проекта «Free Training Ugra» Артур Ганиев.
«За месяц в системе «Инцидент» зарегистрировано около восьми десятков сообщений от жителей Нефтеюганска, объединенных вокруг работы коммунальных служб, чистоты улиц и дворов, благоустройства городских пространств и безопасности городской инфраструктуры. Настроение вопросов показывает, с одной стороны, неравнодушие жителей и готовность к совместной работе, с другой – отсутствие удовлетворяющего людей диалога и сотрудничества с городскими службами, ведомствами, органами власти», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор добавила, что по данным социологических исследований Нефтеюганск находится на нижних позициях среди муниципальных образований автономного округа. «В то же время выше средних по округу – оценка развития рынка труда, образования и здравоохранения. Нацеливаю администрацию муниципалитета на адресную работу на результат, без отсылок в третьи инстанции, как это зачастую, к сожалению, происходит сейчас при ответах на вопросы жителей города, например, в социальных сетях», - акцентировала внимание глава региона.
Предваряя обсуждение поступивших вопросов, глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев доложил о результатах реализации нацпроектов и жилищных программ в прошлом и этом годах.
Так, по национальному проекту «Образование» осуществляется строительство средней общеобразовательной школы в 17 микрорайоне, организовано выполнение проектных работ на строительство объекта «Учебный корпус» средней общеобразовательной школы с универсальной безбарьерной средой №5.
«5 общеобразовательных организаций участвуют в реализации пилотного проекта «Школьная цифровая платформа» при взаимодействии со Сбербанком. 100% педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения», - подчеркнул глава муниципалитета.
В целях исполнения регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» выполняются мероприятия по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов, на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут. Срок реализации проекта 2022-2024 г.
В рамках расселения и ликвидации строений, приспособленных для проживания и расположенных на территории Нефтеюганска, на 2 июля не снесённых строений в реестре – 59. В 2021 году в рамках программы запланировано к расселению 70 аварийных многоквартирных домов общей площадью 16 565,8 кв. м., в которых проживают 425 семей.
Далее участники эфира обсудили вопросы, поступившие к постам в социальных сетях и систему «Инцидент». Так, одна из тема была посвящена детской безопасности. «Есть пара вопросов касательно крыши недостроенного здания: Бегают дети, и это не первый раз. Не дай бог упадут с крыши и что-нибудь с ними случится, интересно кто будет нести ответственность кроме родителей», - обращаются жители.
Глава города подчеркнул, что речь идет о недостроенном детском саде в 11 микрорайоне. Он также отметил, что новый инвестор планирует достроить этот объект с учётом внесения изменений в проектную документацию. «На этой неделе направит официальное письмо инвестору о принятии мер по недопущению проникновения на объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних», - сказал Сергей Дегтярев, напомнив, что при нахождении несовершеннолетних на площадке необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД по тел: 29-56-10.
В продолжение темы горожане поделились позитивным опытом, который мог бы решить возникшую проблему. Так, 16 сентября прошлого года открылся скейт-парк. Объект был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды», на его создание потрачено более 18 миллионов рублей – это средства федерального, окружного и местного бюджетов. На территории установлены 14 различных элементов, подходящих как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов.
«В 2019 году я записывал видеобращение к вам, Наталья Владимировна, от имени молодежи Нефтеюганска с просьбой оказать содействие в строительстве скейт-парка. В городе появился крупнейший парк, способный принимать соревнования всероссийского уровня. Площадка будет воспитывать спортсменов», - рассказал житель города Валентин Яцевич.
Еще один вопрос, поступивший на онлайн-встречу, касался отсутствуию единой централизованной системы ливневой канализации. Глава отметил, что в настоящее время администрацией города принято решение о поэтапном выполнении работ по прочистке участков сетей ливневой канализации и проведению инструментальных измерений, вариантов развития централизованной ливневой системы водоотведения.
«Сейчас специализированные службы выйдут и наведут порядок. Долгосрочным решением станет проектирование ливневой канализации, которую необходимо построить», - сказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.
Также в ходе эфира жители обращались за помощью к губернатору по решению вопросов, связанных с ТКО, освещением на улицах города, безнадзорному сопровождению бездомных собак, строительству жилых помещений и сносу аварийных.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
admhmao.ru