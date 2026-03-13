«Твое кино» пришло в Ханты-Мансийск
В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие программы детско-юношеского кино «Твое кино». Это полноценная международная конкурсная программа фестиваля «Дух огня». В рамках этой программы проходят международные и российские премьеры фильмов со всего мира, снятых для аудитории от 6 до 16 лет.
Участников фестиваля и юных зрителей программы «Твое кино» от лица правительства Югры и партнеров «Духа огня» приветствовала директор регионального департамента культуры Маргарита Козлова
«Благодаря программе «Твое кино» наш фестиваль обрел отличительную черту. Не каждый кинофестиваль в России может похвастать наличием и взрослой и детской конкурсной программы на международном конкурсе одновременно. Более того, не на каждом фестивале вместе, плечом к плечу работает и взрослое, и детское жюри. А у нас такая уникальная особенность есть», — отметила Маргарита Козлова.
«Твое кино» — это выездная программа. В этом году она стартовала в арктической зоне нашего большого округа — в Белоярском, затем нефтеюганские зрители посмотрели фильмы представителей разных стран и, наконец, программа открылась в столице Югры.
Маргарита Козлова пожелала конкурсантам невероятных аплодисментов и любви публики. А зрителям — увлекательных путешествий по волнам новых сюжетов фильмов-участников конкурса.
Аплодисментами публика встречала режиссеров и продюсеров из ЮАР, Кубы и Колумбии, которые не испугались сибирских морозов, пересекли океаны и материки, чтобы представить свои картины на «Духе огня» и пообщаться с юными зрителями.
Вместе с конкурсантами на сцену поднялась член европейской ассоциации детского кино, член экспертного совета фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии и отборщик дебютных фильмов в программе «Твое кино» Екатерина Бордачева.
«Добрый день, дорогие участники и зрители! Если б вы знали, как я страдала без вас», — начала свое приветствие многолетний координатор «Духа огня» Екатерина Бордачева, объяснив, что в прошлом году болела и впервые за 13 лет не смогла присутствовать на открытии программы.
Екатерина рассказала о том, что фильмы, прошедшие отбор и допущенные к конкурсу в программе «Твое кино», впервые будут представлены в России.
«Более того, в этой программе есть одна международная премьера — это большая гордость для нас. Здесь будут показаны фильмы, которые вы никогда не увидите в интернете, эти фильмы еще не вышли в прокат. Для авторов очень важна эта премьерность тем, что ваш зрительский отклик, поддержка и любовь, а также инфоповоды, которые генерирует «Дух огня», помогут продвигаться дебютантам», — сказала она.
Екатерина Бордачева отметила, что «Твое кино» смотрят дети и подростки, и судит фильмы не профессиональное жюри, а детское: «Мне кажется это самое главное: ваш юношеский и детский отклик, ваше мнение, разговоры о фильмах, обсуждение тех проблем, которые затрагивают картины. Это то, что вытаскивает людей из диджитала в реальное пространство».