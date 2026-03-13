Ханты-Мансийского автономный округ – Югру в «Школе тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» представляют два участника
В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала флагманская образовательная программа «Школа тренеров команд». Проект рассчитан на специалистов, готовых создавать сильные управленческие команды в органах власти и коммерческом секторе и профессионально сопровождать их на всех этапах развития. К новому потоку присоединились 117 человек из 40 регионов России и Республики Абхазия, двое из них представляют Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Программа «Школы тренеров команд» включает три очных модуля, межмодульное онлайн‑сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и итоговую аттестацию. Каждый модуль – это готовый набор инструментов: от развития личных навыков работы с командной и лидерства до управления развитием коллектива и вывода команды на уровень высокой эффективности.
«Мастерская управления «Сенеж» – это не только программы про управление, но и про конкретные навыки, которые позволяют людям эффективно работать в команде и приносить практическую пользу государству. Один из флагманов – «Школа тренеров команд» с традиционно высоким конкурсом: в этом году мы получили более 1100 заявок. При этом все кандидаты – действующие специалисты с профильным образованием и опытом работы в компаниях и органах власти. Новый поток пройдет с акцентом на регионы: наша задача – передать компетенции Центрам развития государственных и муниципальных служащих на местах», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в третьем сезоне «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют Роман Войко и Владимир Ханжин.
Роман Войко – директор автономной некоммерческой организации содействия повышению уровня культуры, образования и грамотности населения «Интеллектуальный потенциал», предприниматель, тренер-консультант в области публичных коммуникаций и развития команд. Победитель проекта «Знание. Лектор» 2023 года, член Российского общества «Знание», выпускник и член Экспертного клуба Мастерской новых медиа. Автор, организатор и модератор образовательных программ, активно сотрудничает с арт-кластером «Таврида», Академией «Меганом», Академией «Добрино», Центром созидания «Маяк», Союзом театральных деятелей РФ и другими партнерами в сферах культуры, образования, молодежной политики и медиа.
«Для меня участие в «Школе тренеров команд» – это осмысление себя в сообществе, укрепление компетенций и расширение возможностей для саморазвития и развития персонала и команд в области культуры, образования и воспитания в синхронизации с государственными задачами», – отмечает Роман Войко.
Владимир Ханжин – сертифицированный бизнес-тренер (MMIBA, ICU), победитель конкурсов «Мастер бизнес-тренинга» 2019 года и «Знание. Лектор» 2023 года, выпускник Мастерской новых медиа по направлению «Стратегические коммуникации». Автор книги «Мгновенная самопрезентация». Имеет 20-летний опыт работы на радио и телевидении Югры и 12 лет в сфере молодежной политики Сургута, выступал модератором и спикером в 27 регионах России. Его ключевые направления – коммуникации и креативное мышление, а в «Школе тренеров команд» он стремится усилить свою экспертизу в командообразовании и привнести в него новые, актуальные подходы.
По словам главного архитектора программ направления «Развитие команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Евгении Подариной, особенность нового сезона – прикладные выпускные проекты в формате тренингов для управленческих команд, которые будут реализовываться совместно с Центрами развития компетенций государственных и муниципальных служащих и корпоративными университетами, помогая регионам усиливать межведомственное взаимодействие и эффективнее решать задачи национальных и социальных проектов.
Первый этап программы был посвящен развитию личных и базовых командных компетенций самих тренеров: интенсивные тренинги под руководством Максима Долгова и Анны Волобуевой из «Центра Командных Компетенций» сочетались с лекциями Тахира Базарова об истории командного менеджмента и сессиями Сергея Бочарова о роли Мастерской управления «Сенеж» как флагмана командного управления в России. В рамках практической работы участники предлагали варианты интеграции своего опыта в реальные проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мастера направления «Развитие команд» «Сенежа» – основатель компании «Лаборатория команд» Сергей Зверев, руководитель группы компаний «Страна Реинфо» Серей Шуклин и основатель компании «Витязь групп» Иван Осипов – рассказали о своем опыте работы и поделились особенностями организации игровых, спортивных, приключенческих, деятельностных форматов командообразования.
Ключевой особенностью «Школы тренеров команд» является практическая работа, во время которой участники стажируются на других программах Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: проводят командные сессии, тренинги и другие форматы, чтобы закреплять новые знания в реальной работе с командами.
По итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.