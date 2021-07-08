Выпускники школ из числа коренных малочисленных народов Югры чаще выбирают педагогические и медицинские специальности

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Выпускники школ из числа коренных малочисленных народов Югры чаще выбирают педагогические и медицинские специальности

Такие данные приводит начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Надежда Костылева.

Напомним, в региональный перечень профессий, разработанный в Югре для коренных малочисленных народов Севера, включены более 90 специальностей и профессий. Документ даёт право студентам претендовать на компенсацию оплаты обучения.

Надежда Костылева отметила, за пять месяцев этого года на компенсацию оплаты обучения и социальные меры поддержки заявились 283 обучающихся. По региональному перечню компенсационные выплаты получили 75 студентов. И чаще всего коренные народы выбирают педагогические и медицинские специальности, а также направление «Юриспруденция». В 2021 году на поддержку студентов из числа коренных народов запланировано более 43 миллионов рублей.

Данные меры господдержки имеют заявительный характер. Для того, чтобы получить выплаты, студентам необходимо направить в отдел непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера заявление и пакет документов. Его можно отправить по почте или через МФЦ. В соответствии с региональным перечнем, студенты, обучающиеся в вузах на коммерческой основе на очной форме обучения, могут получить компенсацию за оплату обучения в размере – 100 000 рублей за учебный год.  Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей.

Надежда Костылева рассказала, в настоящее время департамент информационных технологий и цифрового развития Югры работает над проектом «Цифровая трансформация». Они также включились в разработку данного проекта и предложили рассмотреть возможность подачи этих документов через портал «Госуслуг».

– Если документ примут, наши студенты смогут заполнить заявление, а также отправить справки из образовательных организаций в электронном формате через портал «Госуслуг». Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем принимать документы, минуя МФЦ и «Почту России», – сообщила Надежда Борисовна.

Кроме этого, ханты, манси и лесные ненцы могут обучаться по целевому набору. По словам Надежды Костылевой, в этом году в РГПУ им А.И. Герцена планируют поступать 12 человек. Все они выбрали специальности в области родных языков и традиционной культуры.

Добавим, в текущем году в Югре 656 ребят из числа коренных малочисленных народов Югры окончили 9 классов, аттестат о среднем образовании получили  343 выпускника. И все они могут выбрать специальность из регионального перечня профессий, и в случае, если будут обучаться на коммерческой основе, то в будущем смогут претендовать на компенсационные выплаты. Студенты из малообеспеченных семей также могут заявиться на социальные меры господдержки. 

Полный список специальностей и профессий размещён на сайте департамента образования и молодежной политики Югры. Ссылка на региональный перечень профессий: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/

 Людмила Теткина

 

Выпускники школ из числа коренных малочисленных народов Югры чаще выбирают педагогические и медицинские специальности
Школа стлам нврамыт мгыс лххал

Мн округувт «региональный перечень профессий» нампа нпак пирмайтавес. Нпакн 97 свсыр профессият хансым лгыт.

Сосса мньлат гит ос пыгыт учителиг, лкка­рыг, вр ӯргалан хтпаг, ӯй­хул пусмалтан, хӯл алыщлан хтпаг ос св­сыр мт рӯпата врнэ хтпаг ханищтахтуӈкве ань врмгыт. 

Ханищтап ос мньлат хтпат врмаляныл щи­рыл рӯпитан департа­мент сосса мхум отделт Надежда Борисовна Костылева кӯ­щай нг лы. Ханты н лвыс: «2021 тл ат тпос сыс 283 мньлат хтпат заявление-нпак олн ювле винэ мгсыл хассыт, тн халанылт 75 «региональный перечень профессий» нампа нпак щирыл олныл ювле ойт­всыт. Нпаканыл тн почта ос МФЦ кол щирыл тув ктыяныл.

Ты тл сыс ты врмаль мгсыл округ бюджетныл 43 млн арыгкем солкви тах тставе. Юи-выл тлт школа стлам нврамыт халт св гит ос пыгыт мнь лккарыг, нврам ханищтан хтпаг ос юристыг ханищтахтгыт».

Университетт ханищ­тахтан гит ос пыгыт акв тл сыс 100 стыра солквияныл ювле мивет. Училищат манос колледжит ханищтахтын нврамыт 50 стыра солквияныл ювле выгыт. 

9 класс стлам нвра­мыт 22 специальность ос 11 класс стлам гит-пыгыт 55 профессият щирыл лаль ханищ­тахтуӈ­кве ань врмгыт.

Надежда Борисовна лвыс, сккон щирыл мньлат хтпатн ханищ­тахтын мныл тн палта­ныл ртыӈ свой тпост манос мньполь тпост справка ктуӈкве ри. 
Ань мн округувт «Цифровая трансформа­ция» нампа нпак хан­саве, тав хунь пирмай­таве, мньлат гит ос пыгыт нпаканыл ищ­хӣпыӈ утыт «Госуслуги» лпс щирыл ктуӈкве тах вр­мгыт. Тнт МФЦ колн манос почтан ялантаӈкве вос­сыг ат ри.   

Мньщи, ханты ос рн нврамыт целевой набор щирыл Санкт-Петербург ӯсн А.И. Герцен нампа университетн учителиг ханищтахтуӈкв ань с ввавет. 

Надежда Костылева лвыс, ты тл 12 нвра­мыт тот ханищтахтуӈкве ксащгыт. Млты тл ат мньлат хтпа тув учите­лиг ханищтахтуӈкве ми­насыт.

Ты тл округув янытыл 656 арыгкем мньщи, ханты ос рн нврамыт 9 класс ос 343 āгит ос пыгыт 11 классыт ст­ла­сыт. Тн пуссын «регио­нальный перечень про­фессий» нампа нпак хо­сыт университетт ма­нос колледжит ханищ­тах­туӈкве лаль врмгыт. 

тил мньщи мхум, нвраманын лаль ханищ­тахтуӈкве ке ксащгыт, «Региональный перечень профессий» нампа нпак щирыл ханищтап депар­таментыт ищхӣпыӈ ут лпсыт хнтэлн, ёма­щакв ловиньтэлн ос тув сво­нитн.

«Регио­нальный перечень профессий» нампа нпак ищхӣпыӈ утыт департамент лпсыт ловиньтаӈкве рви: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/

Людмила Теткина

 

Чт, 08/07/2021 - 14:45

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