Выпускники школ из числа коренных малочисленных народов Югры чаще выбирают педагогические и медицинские специальности

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Такие данные приводит начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Надежда Костылева.
Напомним, в региональный перечень профессий, разработанный в Югре для коренных малочисленных народов Севера, включены более 90 специальностей и профессий. Документ даёт право студентам претендовать на компенсацию оплаты обучения.
Надежда Костылева отметила, за пять месяцев этого года на компенсацию оплаты обучения и социальные меры поддержки заявились 283 обучающихся. По региональному перечню компенсационные выплаты получили 75 студентов. И чаще всего коренные народы выбирают педагогические и медицинские специальности, а также направление «Юриспруденция». В 2021 году на поддержку студентов из числа коренных народов запланировано более 43 миллионов рублей.
Данные меры господдержки имеют заявительный характер. Для того, чтобы получить выплаты, студентам необходимо направить в отдел непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера заявление и пакет документов. Его можно отправить по почте или через МФЦ. В соответствии с региональным перечнем, студенты, обучающиеся в вузах на коммерческой основе на очной форме обучения, могут получить компенсацию за оплату обучения в размере – 100 000 рублей за учебный год. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей.
Надежда Костылева рассказала, в настоящее время департамент информационных технологий и цифрового развития Югры работает над проектом «Цифровая трансформация». Они также включились в разработку данного проекта и предложили рассмотреть возможность подачи этих документов через портал «Госуслуг».
– Если документ примут, наши студенты смогут заполнить заявление, а также отправить справки из образовательных организаций в электронном формате через портал «Госуслуг». Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем принимать документы, минуя МФЦ и «Почту России», – сообщила Надежда Борисовна.
Кроме этого, ханты, манси и лесные ненцы могут обучаться по целевому набору. По словам Надежды Костылевой, в этом году в РГПУ им А.И. Герцена планируют поступать 12 человек. Все они выбрали специальности в области родных языков и традиционной культуры.
Добавим, в текущем году в Югре 656 ребят из числа коренных малочисленных народов Югры окончили 9 классов, аттестат о среднем образовании получили 343 выпускника. И все они могут выбрать специальность из регионального перечня профессий, и в случае, если будут обучаться на коммерческой основе, то в будущем смогут претендовать на компенсационные выплаты. Студенты из малообеспеченных семей также могут заявиться на социальные меры господдержки.
Полный список специальностей и профессий размещён на сайте департамента образования и молодежной политики Югры. Ссылка на региональный перечень профессий: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/
Людмила Теткина
Мн округувт «региональный перечень профессий» нампа нпак пирмайтавес. Нпакн 97 свсыр профессият хансым лгыт.
Сосса мньлат гит ос пыгыт учителиг, лккарыг, вр ӯргалан хтпаг, ӯйхул пусмалтан, хӯл алыщлан хтпаг ос свсыр мт рӯпата врнэ хтпаг ханищтахтуӈкве ань врмгыт.
Ханищтап ос мньлат хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан департамент сосса мхум отделт Надежда Борисовна Костылева кӯщай нг лы. Ханты н лвыс: «2021 тл ат тпос сыс 283 мньлат хтпат заявление-нпак олн ювле винэ мгсыл хассыт, тн халанылт 75 «региональный перечень профессий» нампа нпак щирыл олныл ювле ойтвсыт. Нпаканыл тн почта ос МФЦ кол щирыл тув ктыяныл.
Ты тл сыс ты врмаль мгсыл округ бюджетныл 43 млн арыгкем солкви тах тставе. Юи-выл тлт школа стлам нврамыт халт св гит ос пыгыт мнь лккарыг, нврам ханищтан хтпаг ос юристыг ханищтахтгыт».
Университетт ханищтахтан гит ос пыгыт акв тл сыс 100 стыра солквияныл ювле мивет. Училищат манос колледжит ханищтахтын нврамыт 50 стыра солквияныл ювле выгыт.
9 класс стлам нврамыт 22 специальность ос 11 класс стлам гит-пыгыт 55 профессият щирыл лаль ханищтахтуӈкве ань врмгыт.
Надежда Борисовна лвыс, сккон щирыл мньлат хтпатн ханищтахтын мныл тн палтаныл ртыӈ свой тпост манос мньполь тпост справка ктуӈкве ри.
Ань мн округувт «Цифровая трансформация» нампа нпак хансаве, тав хунь пирмайтаве, мньлат гит ос пыгыт нпаканыл ищхӣпыӈ утыт «Госуслуги» лпс щирыл ктуӈкве тах врмгыт. Тнт МФЦ колн манос почтан ялантаӈкве воссыг ат ри.
Мньщи, ханты ос рн нврамыт целевой набор щирыл Санкт-Петербург ӯсн А.И. Герцен нампа университетн учителиг ханищтахтуӈкв ань с ввавет.
Надежда Костылева лвыс, ты тл 12 нврамыт тот ханищтахтуӈкве ксащгыт. Млты тл ат мньлат хтпа тув учителиг ханищтахтуӈкве минасыт.
Ты тл округув янытыл 656 арыгкем мньщи, ханты ос рн нврамыт 9 класс ос 343 āгит ос пыгыт 11 классыт стласыт. Тн пуссын «региональный перечень профессий» нампа нпак хосыт университетт манос колледжит ханищтахтуӈкве лаль врмгыт.
тил мньщи мхум, нвраманын лаль ханищтахтуӈкве ке ксащгыт, «Региональный перечень профессий» нампа нпак щирыл ханищтап департаментыт ищхӣпыӈ ут лпсыт хнтэлн, ёмащакв ловиньтэлн ос тув свонитн.
«Региональный перечень профессий» нампа нпак ищхӣпыӈ утыт департамент лпсыт ловиньтаӈкве рви: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/
Людмила Теткина