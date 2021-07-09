В детском этностойбище «Мань Ускве» пройдёт три смены

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В летнее время дети наслаждаются каникулами, проводят свой отдых с семьей или в детских лагерях. В Березовском районе в детском этностойбище «Мань Ускве» проведут три смены. «Мастеровая» смена началась 1 июля, и завершится 9 июля. В этот период дети научатся изготавливать различные традиционные мансийские изделия из ткани, бересты, дерева и кости.
С 12 по 21 июля пройдет смена под названием «Время поющих стрел», во время неё дети погрузятся в древнюю историю Югры и проведут игру «Битва за мансийскую красавицу». Подготовка к этой смене начинается с начала открытия сезона – это и подготовка имеющихся костюмов и изготовление новых. Парням для игры нужны кожаные кольчуги и ложные мужские косы. По правилам игры, сраженным считается тот, кому сорвали косы, и он выбывает из игры. Девочки заранее шьют себе мансийские платья и платки, голову украшают традиционными мансийскими женскими косами.
С 23 по 30 июля состоится «Горная» смена. Дети с взрослыми будут покорять горы Приполярного Урала. Маршрут похода определяется заблаговременно, и подготовка проходит целый год. Ребята готовятся к ней со всей серьезностью. За много лет выработаны рекомендации и памятки по сбору ребенка на ту или иную смены, чтобы каждый из них был обеспечен всем необходимым и готов к разным жизненным ситуациям, ведь большую часть времениони проведут на природе.
По словам директора детского этностойбища «Мань Ускве» Любовь Павловны Стакановой, смены проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, и все необходимые средства защиты имеются.
О дальнейших событиях жизни этностойбища «Мань Ускве» читайте на страницах нашего интернет-издания «Ханты Манси Мир» и в группах социальных сетей. vk.com, ok.ru, facebook.com, instagram.com, t.me
Галина Кондина
Туи сыс нврамыт ӯщлахтгыт, хотьют юн щмьятэ ёт матыр ври, хотьют ос хотты лагерьн яланты. Хльӯс районт нврамыт ӯщлахтын «Мнь Ӯскве» ты тув хӯрум смена щирыл рӯпитаӈкве паты: мщтырлан сменаныл йттур тпос выл хталныл вылтахтас ос онтолов щислат оигпи. Тнт нврамыт щаквщуӈкве, свсыр пормасыт вруӈкве яныг мхманылн ханищтавет. Āгирищит супыт, втаӈ трыт нтгыт, пыгыт ёргащлахтгыт, ссныл пуссын нврамыт сн манос свт нтуӈкве ксащгыт.
Аквты тпос 12-21 хталт нврамыт «Время поющих стрел» ёнгыл ёнгалтавет. Тот тн пс йис хольт масхатыглам мхманув хольт масхатгыт – пыгыт лахрыт масгыт, сагыл нгхатгыт, гит тнти нтум мньщи супаныл масгыт ос втаӈ трыл пинхатгыт, сагыл сагхатгыт. Титтыг уртхатгыт ос халанылт касгыт.
Āгит супаныл, траныл мщтырлан сменат нтыяныл, хотьют таквинтн ат нты, тав ты ёнгын ат виве. Пыгыт лахрыт хот-щпитыяныл, вт ос нл ёрггыт. Пуссын ты рӯпатаныл врим хталаныл молях оигпи, тыхал хйтыгтаӈкве, ёнгасаӈкве лымгыт.
Ōйттур тпос 23-30 хталт нврамыт яныг мхманыл ёт нрн мингыт, ты сменаныл «Горная» лвияныл. Хоты нрыт нупыл минуӈкве, сртын потыртахтгыт ос атхатуӈкве тлы вылтахтгыт. Ты кастыл рнэ пормас атгыт, нматыр арыг ут ул вос лы.
«Мнь Ӯскве» кӯщаиг рӯпитан н Любовь Павловна Стаканова лви, коронавирус гмыл нмхотьют ул вос ххтаве, матыр-ти рнут пуссын ньщгыт, ктаныл мӯсхал щирыл ловтыяныл, халанылт ӯргалахтым лгыт.
тил миркве, нн мн лххаланув «Ханты Манси Мир» ищхӣпыӈ лпсыт ловиньтн ос социальный сетит лпсанув с лгыт: vk.com, ok.ru, facebook.com, instagram.com, t.me
Галина Кондина