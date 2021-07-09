В детском этностойбище «Мань Ускве» пройдёт три смены

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В детском этностойбище «Мань Ускве» пройдёт три смены
Фото из архива "Мань Ускве"Фото из архива "Мань Ускве"
Фото из архива "Мань Ускве"

В летнее время дети наслаждаются каникулами, проводят свой отдых с семьей или в детских лагерях. В Березовском районе в детском этностойбище «Мань Ускве» проведут три смены. «Мастеровая» смена началась 1 июля, и завершится 9 июля. В этот период дети научатся изготавливать различные традиционные мансийские изделия из ткани, бересты, дерева и кости.

С 12 по 21 июля пройдет смена под названием «Время поющих стрел», во время неё дети погрузятся в древнюю историю Югры и проведут игру «Битва за мансийскую красавицу». Подготовка к этой смене начинается с начала открытия сезона – это и подготовка имеющихся костюмов и изготовление новых. Парням для игры нужны кожаные кольчуги и ложные мужские косы. По правилам игры, сраженным считается тот, кому сорвали косы, и он выбывает из игры. Девочки заранее шьют себе мансийские платья и платки, голову украшают традиционными мансийскими женскими косами.

С 23 по 30 июля состоится «Горная» смена. Дети с взрослыми будут покорять горы Приполярного Урала. Маршрут похода определяется заблаговременно, и подготовка проходит целый год. Ребята готовятся к ней со всей серьезностью. За много лет выработаны рекомендации и памятки по сбору ребенка на ту или иную смены, чтобы каждый из них был обеспечен всем необходимым и готов к разным жизненным ситуациям, ведь большую часть времениони проведут на природе.

По словам директора детского этностойбища «Мань Ускве» Любовь Павловны Стакановой, смены проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, и все необходимые средства защиты имеются. 

О дальнейших событиях жизни этностойбища «Мань Ускве» читайте на страницах нашего интернет-издания «Ханты Манси Мир» и в группах социальных сетей. vk.com, ok.ru, facebook.com, instagram.comt.me

Галина Кондина

Фото из архива "Мань Ускве"Фото из архива "Мань Ускве"
Фото из архива "Мань Ускве"
«Мнь Ӯсквет» ты тув хӯрум смена врыглаве
Фото из архива "Мань Ускве"Фото из архива "Мань Ускве"
Фото из архива "Мань Ускве"

Туи сыс нврамыт ӯщлахтгыт, хотьют юн щмьятэ ёт матыр ври, хотьют ос хотты лагерьн яланты. Хльӯс районт нврамыт ӯщлахтын «Мнь Ӯскве» ты тув хӯрум смена щирыл рӯпитаӈкве паты: мщтырлан сменаныл йттур тпос выл хталныл вылтахтас ос онтолов щислат оигпи. Тнт нврамыт щаквщуӈкве, свсыр пормасыт вруӈкве яныг мхманылн ханищтавет. Āгирищит супыт, втаӈ трыт нтгыт, пыгыт ёргащлахтгыт, ссныл пуссын нврамыт сн манос свт нтуӈкве ксащгыт.

Аквты тпос 12-21 хталт нврамыт «Время поющих стрел» ёнгыл ёнгалтавет. Тот тн пс йис хольт масхатыглам мхманув хольт масхатгыт – пыгыт лахрыт масгыт, сагыл нгхатгыт, гит тнти нтум мньщи супаныл масгыт ос втаӈ трыл пинхатгыт, сагыл сагхатгыт. Титтыг уртхатгыт ос халанылт касгыт.

Āгит супаныл, траныл мщтырлан сменат нтыяныл, хотьют таквинтн ат нты, тав ты ёнгын ат виве. Пыгыт лахрыт хот-щпитыяныл, вт ос нл ёрггыт. Пуссын ты рӯпатаныл врим хталаныл молях оигпи, тыхал хйтыгтаӈкве, ёнгасаӈкве лымгыт.

Ōйттур тпос 23-30 хталт нврамыт яныг мхманыл ёт нрн мингыт, ты сменаныл «Горная» лвияныл. Хоты нрыт нупыл минуӈкве, сртын потыртахтгыт ос атхатуӈкве тлы вылтахтгыт. Ты кастыл рнэ пормас атгыт, нматыр арыг ут ул вос лы.

«Мнь Ӯскве» кӯщаиг рӯпитан н Любовь Павловна Стаканова лви, коронавирус гмыл нмхотьют ул вос ххтаве, матыр-ти рнут пуссын ньщгыт, ктаныл мӯсхал щирыл ловтыяныл, халанылт ӯргалахтым лгыт.

тил миркве, нн мн лххаланув «Ханты Манси Мир» ищхӣпыӈ лпсыт ловиньтн ос социальный сетит лпсанув с лгыт: vk.com, ok.ru, facebook.com, instagram.comt.me

Галина Кондина

 

Пт, 09/07/2021 - 10:16

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