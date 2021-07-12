Югорских детей обучат сразу трём направлениям современной журналистики

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Югорских детей обучат сразу трём направлениям современной журналистики
Фото: Надежды Рагимовой Фото: Надежды Рагимовой
Фото: Надежды Рагимовой

Югорских школьников обучат азам журналистики. 12 августа в Ханты-Мансийске свою работу начнёт Школа медиа и креативного мышления. К участию приглашают учеников 8-11 классов со всего округа. Для юных журналистов из других муниципалитетов подготовили кампус, где они смогут проживать в течение 10 учебных дней.

Занятия будут проходить в Югорском государственном университете. Обучать школьников будут по трём направлениям: факультет подкастов, городской журналистики и факультет видео. Кураторами выступят приглашённые специалисты из Москвы.

Сейчас проводить медиашколу планируют в очном формате, но из-за коронавируса многое может измениться. Заявки на участие изначально можно было подать до сегодня, однако организаторы посчитали нужным выделить для этого ещё несколько дней. Теперь записаться в медиашколу можно до 15 июля.

Антон Карминский, директор регионального центра «Месторождение талантов»: «Ребятам нужно пройти регистрацию, которая заключается в двух этапахю Первый этап, нужно заявить о себе через сайт месторождениеталантов.рф, на стартовой странице есть форма регистрации . В дальнейшем, при прохождении регистрации, им нужно подгрузить к себе в страницу регистрации медиафайл, который должен включать краткий ролик о себе и описание какого-либо, даже можно сюрреалистичного проекта».

ТВ «Югра»

Фото: Надежды Рагимовой Фото: Надежды Рагимовой
Фото: Надежды Рагимовой
Фото: Надежды Рагимовой Фото: Надежды Рагимовой
Фото: Надежды Рагимовой
Пнд, 12/07/2021 - 12:42

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