В Нижневартовске развернуты дополнительные места для пациентов с коронавирусом

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Под руководством исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко состоялось заседание муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Как отмечают специалисты, число вартовчан, заболевших новой коронавирусной инфекцией, продолжает расти.
По словам главного врача БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексея Сатинова, развернуты дополнительные места для больных COVID-19. Всего в Нижневартовске на данный момент 390 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Принято решение подготовить резервные места на базе гинекологического отделения Нижневартовской окружной клинической больницы, - пояснил Алексей Сатинов. - Напомню, в городе на базе инфекционного отделения действует госпиталь на 250 мест. Открываем дополнительные 140 мест, потому что ситуация с распространением коронавируса стабильно напряженная, отмечается постоянный рост количества случаев заражения COVID-19».
По данным врачей, на утро 9 июля в ковидном госпитале находится 210 человек, из них три ребенка, четыре беременные женщины. На дотации кислорода – 140 человек, с диагнозом «пневмония» - 210, в реанимации - 21 пациент. Все, кто лечится в госпитале, не проходили вакцинацию от коронавируса.
Как рассказала главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина, на данный момент количество вартовчан, привитых первым компонентом, составляет около 55 тысяч.
Предприятия Нижневартовска включились в прививочную кампанию от коронавируса. В частности, председатель первичной профсоюзной организации «СибурТюменьГаз» Нефтегазстройпрофсоюза России Вячеслав Золов на заседании штаба поблагодарил руководителя и специалистов БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» за организацию и проведение вакцинации сотрудников предприятий.
Как доложил начальник УМВД России по г. Нижневартовску Фанис Хаматов, среди личного состава нижневартовского управления привито более 74% сотрудников.
«В связи с ростом числа заболевших коронавирусом увеличено количество профилактических мероприятий в общественных местах, - пояснил Фанис Хаматов, - проверены 120 мест пребывания граждан – объекты торговли, общепита, развлекательные заведения, общественный транспорт. Выявлено более 30 нарушений масочного режима, лица привлечены к административной ответственности».
Полицейские, представители Роспотребнадзора, специалисты департамента ЖКХ администрации города проводят совместные рейды на транспортных объектах.
«В ходе рейда, который состоялся 8 июля, проверили соблюдение мер безопасности в 17 автобусах. Нарушений масочного режима среди водителей не зафиксировано. Данные рейды продолжатся на регулярной основе, - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях. – Продолжается обработка общественного транспорта дезинфицирующими средствами. Так, в период с 6 по 8 июля проведена обработка 272 автобусов большого и среднего класса, 160 автобусов малого класса».
Завершая заседание штаба, исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко призвал жителей соблюдать масочный режим, меры личной гигиены и социальной дистанции.
Добавим, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории города требует пристального внимания, заседание штаба проходит два раза в неделю – по вторникам и пятницам в 8 часов утра. Вартовчане могут присоединиться к прямой трансляции в паблике «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска