Глава Пыть-Яха поблагодарил волонтеров за помощь в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

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На протяжении полутора месяцев проходило голосование за проекты благоустройства территорий городов и районов страны. В Пыть-Яхе более пяти тысяч человек приняли участие в этом голосовании. Вовлечение такого числа жителей – во многом результат работы добровольцев в пунктах голосования. На инфоточках наряду со старшеклассниками работали взрослые волонтеры. Всего 44 добровольца, между которыми распределено посменное дежурство по 4 часа.
«Благодарен добровольцам за их активную гражданскую позицию. Признателен и родителям, которые достойно воспитали своих детей», - рассказал Александр Морозов.
«Сквер «Вдохновение», сквер «Сиверко», площадь Мира – вот три объекта из которых выбирали пытьяхцы. Мы готовы были рассказать детали по каждому из них для того, чтобы горожане сделали правильный выбор», - рассказала волонтер Анастасия Тюменцева.
Лидером рейтингового голосования стал проект по благоустройству сквера «Вдохновение» в 4 мкр, который уже в следующем году приобретет новый облик.