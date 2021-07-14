Выставка, посвящённая к 105 летнему юбилею Анны Коньковой, открылась в музее «Торум Маа»

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13 июля в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие выставки, посвящённое 105-летию мансийской сказительницы, писательницы, фольклористки Анны Митрофановны Коньковой.
На экспозиции были представлены произведения и сборники сказок Анны Коньковой и лучшие творческие работы детского конкурса «Легенды «Торум Маа», которые отвечают сказочной тематике жизни народов ханты и манси.
В своём выступлении директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова отметила, что музей не оставляет без внимания ни один из юбилейных дат именитых и значимых людей.
– Музей своими выставочными проектами отдаёт дань уважения тем людям, которые оставили свой добрый свет в творчестве. А кто-то и сегодня ещё продолжает творить на нашей югорской земле во благо её развития. Поэтому мы не могли обойти вниманием нашу любимую сказительницу Анну Митрофановну Конькову. Этой выставкой мы хотели напомнить нашим посетителям, что на нашей земле жил такой замечательный человек – сказительница и мудрая носительница фольклора кондинских манси, – сказала Людмила Александровна.
Она выразила слова благодарности детям, которые принимали активное участие в творческом проекте «Сказки бабушки Аннэ». Большую помощь в работе проекта оказали такие партнёры, как государственный Архив Югры, Государственная библиотека Югры, Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок и окружная телерадиокомпания «Югра», которая не только освещала мероприятия, но и передала свои наработки.
Сотрудник музея «Торум Маа» Раиса Германовна Решетникова лично встречалась с Анной Коньковой.
– Когда я работала в детском саду, у нас была экспериментальная группа, мы с ребятишками ходили к Анне Коньковой домой. Бабушка Аннэ рассказывала сказки непринуждённо, загадывала интересные загадки, дети её очень любили, – поделилась своими воспоминаниями Раиса Решетникова.
Анна Митрофановна Конькова родилась 26 июня 1916 года в мансийской деревне Евра Пелымской волости (ныне Кондинского района). Всю жизнь её сопровождали тёплые воспоминания о реке Евре. В 1937 году она окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и стала преподавать в национальных школах округа. После переехала в Ханты-Мансийск, где в детских садах и школах проработала более тридцати лет.
В 1967 году она ушла на заслуженный отдых и сразу занялась литературной деятельностью. Анна Конькова издала более 20 произведений и сборников, среди читателей известна как «Бабушка Аннэ». Свой дар сказительница унаследовала от родной бабушки Акулины Даниловны, которая знала множество легенд, сказок и загадок.
На стене дома по улице Пионерской в Ханты-Мансийске, где много лет проживала Анна Конькова, установлена мемориальная доска, а также в честь мансийской сказительницы названа одна из улиц окружной столицы.
Николай Меров