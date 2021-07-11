Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры пополнился новым объектом

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Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры пополнился новым объектом

В Окружном Доме народного творчества в очно-заочном формате состоялось очередное заседание экспертной комиссии по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Эксперты обсудили десять заявок, претендующих на включение в Реестр, по направлению «Техники и технологии». При принятии решения о включении в реестр экспертная комиссия учитывала наличие исторической и культурной значимости объектов для жителей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, уникальность, самобытность и преемственность.

После анализа поступивших заявок, было принято решение о включении в Реестр только одного объекта – ловушки кондинских манси «Нёхс няль». Инициатором включения объекта в Реестр стала Хромова Надежда Викторовна из п. Половинка, Кондинский район.

Традиционно, кондинские манси занимались охотой. В этих районах огнестрельное оружие появилось относительно поздно, поэтому охота на пушного зверя велась ловушками давящего типа. Одной из них и является – Нёхс няль. Такую ловушку использовали на особенно ценных зверьков – соболей.

Специфика этой ловушки в том, что при её изготовлении используются только природные материалы, так что посторонние запахи не отпугивают добычу. Кроме того, она удобна в обслуживании – все взаимодействия с ней можно осуществить, не нагибаясь и не снимая рукавиц. Эта ловушка всё ещё используется опытными охотниками, а также встречается как экспонат в этнографических музеях.

В ближайшее время информация о ловушке «Нёхс няль» и технологии её создания будут занесены на портал Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По вопросам, касающимся особенностей подачи заявок для включения в Реестр, можно обратиться к заведующей отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлане Николаевне Нестеровой. Электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 15/07/2021 - 09:41

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