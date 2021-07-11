10 абитуриентов поступили в медицинские ВУЗы по целевому направлению Пыть-Яхской окружной клинической больницы

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10 абитуриентов поступили в медицинские ВУЗы по целевому направлению Пыть-Яхской окружной клинической больницы
Фото из архива медорганизацииФото из архива медорганизации
Фото из архива медорганизации

В этом году воспользовались квотами для поступления в медицинские академии и университеты 7 выпускников пытьяхских школ, которые планируют поступить в Ханты-Мансийскую медицинскую академию и Сургутский государственный медицинский университет. Еще 3 выпускника по окончанию медицинских ВУЗов для прохождения послевузовской подготовки поступили в ординатуру Сургутского государственного медицинского университета по специальностям акушерство и гинекология, клиническая лабораторная диагностика и терапия.     

«Прием на целевое обучение - это программа, при которой студент обучается за счет окружного бюджета. Специфика целевого набора в том, что студент после окончания учебного заведения должен по договору отработать не меньше 3-х лет в той организации, которая направила его на обучение. Таким образом, наше медицинское учреждение направляет на целевое обучение студентов именно на те специальности, на которые уже имеется дефицит, или прогнозируется в будущем. У нас есть возможность готовить наиболее востребованные для больницы кадры», - говорит Ирина Фенская, заместитель главного врача по кадрам БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».   

С каждым годом все больше выпускников выбирают программу целевого направления на обучение. Во-первых, это обучение на бюджетной основе, во-вторых, по окончании ВУЗа гарантированно трудоустройство, и в-третьих, что немаловажно, студент получает помощь и поддержку от медицинского учреждения во время обучения (помощь в сборе материалов для курсовых работ и научных статей, прохождение ознакомительной и преддипломной практики).

В 2020 году после прохождения целевого обучения в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу вышел на работу один молодой специалист -  врач рентгенолог, в этом же году ожидается кадровое пополнение еще двумя узкими специалистами, так необходимыми больнице – врачом неонатологом и анестезиологом-реаниматологом.

https://dzhmao.ru/

Фото из архива медорганизацииФото из архива медорганизации
Фото из архива медорганизации
Фото из архива медорганизацииФото из архива медорганизации
Фото из архива медорганизации
Чт, 15/07/2021 - 10:00

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