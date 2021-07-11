В хантыйской деревне Ванзевате прошёл конкурс «Мода в стиле национального костюма»

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11 июля 2021 года в селе Ванзевате Белоярского района, как и каждый год, планировалось провести «День рыбака» со всеми конкурсами и праздничным концертом. Это и рыбацкое подворье, гастрономический конкурс блюд, соревнования на лодках-калданках, конкурс-дефиле «Мода в стиле национального костюма» и конечно праздничный концерт. Но жизнь внесла свои коррективы. Поэтому все номера праздничного концерта сотрудники Дома культуры заранее сняли на камеру, сделали клип и на «День рыбака» выложили его в соцсети.
Женщины весь год тщательно готовились к конкурсу-дефиле. Они приходили в Дом культуры на различные мастер-классы, чтобы сшить себе красивую национальную одежду и сделать украшения для конкурса. В течение года проводили различные выставки в Доме культуры.
Мастерицы сначала сшили себе сумки, игольницы, потом сели за более кропотливую работу – шить шубу-сах из сукна. Женщины шили себе хантыйские платья, а кто-то пошил и хантыйский халат. Плели из бисера и шили украшения (турлопсы) разных видов, круглые и квадратные на сукне, красиво обшивали их бисером. Шили себе и внукам ниры (тапочки из кожи, обшитые бисером), вязали варежки и хантыйские чулки.
Целый год трудились рукодельницы. Но вот на «День рыбака» был объявлен конкурс «Мода в стиле национального костюма». Женщины показали всё своё мастерство, а зрители с удовольствием полюбовались их искусством и нарядами. Трудно судить мастерство мастериц, каждый по-своему показал красоту и изящество национального костюма.
Нелли Григорьевна Пичерская на сцену выходила 4 раза, она продемонстрировала четыре наряда: сах и традиционный хантыйский платок; хантыйское платье, чулки, ниры, турлопс и хантыйские женские накосники; тунику сшитую в современном стиле; сшитый и связанный спортивный наряд: шапку, чулки, варежки с хантыйским орнаментом.
Юлия Петровна Гындышева показала два наряда: сах пошитый из сукна и обшитый орнаментом, вязаные чулки с нирами; во второй выход показала хантыйское платье и халат, надела красивый турлопс. Рядом с ней ходил её внук Роман в хантыйской рубашке пошитой бабушкой, довольный и гордый, демонстрировал свой наряд.
Вера Никитична Тимиргалеева показала платье и халат, сшитые ее мамой, Раисой Егоровной Молдановой. Невозможно оторвать глаз от такой красоты, все орнаменты пошиты мелко и орнамент выбран сложный. Во все времена среди женщин ханты были настоящие мастерицы-искусницы. Так же рядом с бабушкой за руку демонстрировала наряды ее внучка Ярослава, показав мастерство своей бабушки, хантыйское платье.
Татьяна Валентиновна Молданова-Ользина продемонстрировала свои платье, халат, платок. Всё это она сшила своими руками, а сын Илларион демонстрировал хантыйскую рубашку, работу своей мамы.
Конкурс завершился вручением дипломов и подарков. Все были очень довольны и рады, зарядились новыми идеями и вдохновением на следующий год.
По информации Валентины Ирган
Подготовила Надежда Вах
Вәщ тыӆӑщ 11-мит хӑтӆӑн Россия мўв ӆуваттыйн хўӆ веӆпӑсӆӑты мир мӑӊхӑтӆэӆ постӑсӑт. Щи хӑтӆ вўраӊӑн Ваньщавӑт кәртӑн ищи арсыр әмӑщ вєрӑт ӆэщӑтсӑт, щит сыр-сыр кӑсупсэт, етнхот. Тәп тӑм атум кӑши-мәш пурайн мӑӊхӑтӆэӆ па щирашӑк постӑсэӆ. Арӑӊ-якӑӊ етнхотэӆ нємасыя киная вўсэӆ па хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх хӑтӆ пурайн интернет хўват ванӆтӑсэӆ.
Кәртӑӊ нєӊӑт иса оӆ мӑр тӑм мӑӊхӑтӆа ӆэщӑтыйӆсӑт. Кўлупн арсыр мастер-классӑт, вәйтантупсэт вєрӑнтыйӆсӑт. Щӑта ӆыв хурамӑӊ ӆәмӑтсухӑт ёнтсӑт, щит ернасӑт, щӑшкан сӑхӑт, нәй сӑхӑт, сӑк эвӑӆт турлопсӑт кӑрӑтсӑт. Щӑӆта хӑнты хурамӑт пиӆа сєвум вейт, посӑт тыйсӑт, сӑкӑӊ нирӑт ёнтсӑт. Ӆывеӆа па хиӆыӆаӆа әмща ёнтсӑт па тыйсӑт.
Ипўш «Акань хурамӑӊа ӆәмӑӆтэ» вєр ӆэщтыйӆсӑт. Нєӊӑт аканьӆаӆ пӑта хӑнты ӆәмӑтсухиет ёнтсӑт па тыйсӑт. Щи пийн ванӆтупсы вєрсӑт. Тӑм оӆ мӑр кўлуп хотн арсыр щимӑщ ванӆтупсэт вєрӑнтсӑт.
Щиты кәртӑӊ нєӊиет оӆ мӑр ёнтӑссӑт па «Хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх» хӑтӆӑн «Мода в стиле национального костюма» кӑсупсыйн вєрум утӆаӆ ванӆтӑсӆаӆ. Кашӑӊ вєрантты нєӊие ӆўв щирӑӆн тӑм кӑсупсыя ӆэщӑтыӆӑс.
Нелли Григорьевна Пичёрская нӆ щирн арсыр ӆәмӑтсухӑт ванӆтӑс. Щит хурамӑӊ сӑх хӑнты ухшам пиӆа, щӑӆта рнас турӆопӑс пиӆа па сєвум вей нирӊӑн пиӆа ӆәмтӑс, хәӆмит щирн па ван рўщ рнас хӑнты хурамӑт пиӆа ёнтӑс, нӆмит пўш па спортивной ӆәмӑтсух, мил, вейӊӑн па посӊӑн ӆәмтӑс.
Юлия Петровна Гындышева кӑт щирн ӆәмӑӆтыӆӑс, щит нәй сӑх сєвум вейӊӑн пиӆа па хӑнты рнас щӑшкан сӑх пиӆа. Роман хиӆыеӆ ищи хӑнты хә рнасн ӆўв пўӊӆӑӆн вәс.
Вера Никитична Тимиргалеева ӑӊкеӆ Раиса Егоровна Молданова ёнтум рнас па щӑшкан сӑх ванӆтӑс. Павӆаӆ па пӑнтӆаӆ ващ юӆыенӑн ёнтман вәӆӆӑт, щи пєӆа вантты шєӊк әмӑщ. Ярослава хиӆнєӊиеӆ ищи аӊкаӊкеӆ пиӆа хурамӑӊ рнас ванӆтман ӊхӑс.
Татьяна Валентиновна Молданова-Ользина рнас, щӑшкан сӑх па хӑнты ухшам ёнтӑс. Илларион пухиеӆ ищи хӑнты хә рнасн ёнтсӑӆэ.
Хуӆыева нєӊӑт ишӑк нєпекӑтн мӑсыйт па мойӆупсэтн мойӆӑсыйт. Па пўш мєт ма ёнтӑсты па вєрӑнтты питӆӑт.
Валентина Ирган айкеӆ щирн
Путӑр хӑншӑс Надежда Вах
йттур тпос аквхуйпловит щислат хӯл алыщлан мхум ялпыӈ хтал олыс. Белоярский район Ванзеват пвылт сосса мхум ксыӈ тл ты ялпыӈ хталт мӯйлгыт, рущ щирыл ты хтал «День рыбака» лваве.
Мхум нлми втат тнут вргыт. Тот тамле касыл щпитлгыт, хотьют моляхнув хӯл саме хот-нилитэ, саханэ хот-выганэ ос яктытэ. т мньхпыл товим касгыт. Хорамыл нтым нтнэ маснутыл суссылтгыт, йӣквгыт ос рггыт.
Н хтпат тл палыт ты ялпыӈ хталн щпитахтгыт. Хорамыӈ маснутыт нтнэ мгыс тн культура-колн ялантгыт. Тот мщтыр н хтпатн нсхатуӈкве ханищтавет. Тувыл ты тла щирыл тн тл палыт культура-колт суссылтапыт врыглгыт, халанылт касгыт.
Мщтыр н хтпат тнки мгсыланыл влт тучаӈыт ос нтуп тущтын пӯтскат нтсыт. Тувыл трвитыӈнув рӯпата вргыт, хорамыӈ нуйсахит нтсыт. Тот тва н хтпат ханты супыт нтуӈкве ханищтахтгыт. Тн скныл свсыр хорамыт таратгыт ос совъя вит нтгыт. Ты коныпал нт стапыл хорамыӈ пссат ос щулкиныт сагсыт.
Ань нлми втат мхум ты хорамыӈ маснутытыл маткем та пӯмщалахтасыт. Ксыӈ хтпа такви щиртыл нтнэ маснут нтыс. Ты ти, щар нтнэ рӯпатат мхумн приявсыт.
Нелли Григорьевна Пичерская св маснут нтыс. Ты нуйсахи, ханты пуӈктор, ханты суп, щулкиныг, нраг, сакныл турлпс хартыс, т сагнэ квлыг, псса ос мт мснут.
Юлия Петровна Гындышева суп, нуйсахи, щулкиныг, нраг, сакныл хартым турлопс суссылтас. Тав пхт Рома апге хорамыӈ супыл масхатым мыгтас.
Вера Никитична Тимиргалеева оматэ Раиса Егоровна Молданова нтыглам супе ос нуйсахитэ суссылтас. Ты нтнэ маснутыг хорамыл нтым лг, мхум сака пӯмщалахтасыт. Тав сака мщтыр н лыс. Тав пхт Ярослава апге нтнэ супе суссылтым лляхлыс, мхум татем та сунсыгласаныл.
Татьяна Валентиновна Молданова-Ользина такви нтум супе, нуйсахитэ ос пуӈкторе мхумн суссылтас. Тав пхт Илларион пыге оматн нтым супе нх-масым лляхлыс, мхумн суссылтастэ.
Ты ялпыӈ хталт ксыӈ мщтыр хтпа мӯйлупсал мӯйлуптавес. Ань ты пӯмащ врмальн ханты мхум ос мтынтыг акван-атхатгыт тах.
Ты потыр Надежда Вах хансыстэ, мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ толмащластэ