Ещё одно стойбище Сургутского района подключили к интернету

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Об этом на своей личной странице в соцсетях сообщила Надежда Савина, советник первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексея Шипилова.
«Ещё на одном стойбище Сургутского района подключили интернет! В юртах Купландеевых трое дошколят пойдут в стойбищный детский сад, а трое детей смогут учиться в режиме онлайн! Круто! Просто круто! Спасибо за скорость и профессионализм! Кому интересно, могу рассказать подробней о реализации проекта «Стойбищная школа-сад им. Ю. Вэллы». Ради малышей, живущих в тайге и ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, мы проезжаем по Югре тысячи километров, ломаем копья на десятках совещаний, но находим компромиссы и идём вперёд! Только вперед ради нашего будущего!!», – написала Надежда Савина.
Напомним, пилотный образовательный проект "Стойбищная школа-сад имени Юрия Вэллы" реализуется на территории Югры. Благодаря ему дети коренных народов смогут обучаться, в том числе и дистанционно, прямо на родовых угодьях под присмотром родителей. Первая такая школа была открыта осенью 2020 года в деревне Тугияны Белоярского района.
На сегодняшний день образовательный проект «Стойбищная школа-сад Юрия Вэллы» реализуется на родовом стойбище Тром-Аганской территории Сургутского района Степана Кечимова, у коренного жителя реки Пим, молодого оленевода, проживающего с семьей на стойбище в 57 километрах от города Лянтора Клима Кантерова, а также в малых поселениях Белоярского района – Пашторах и Тугиянах.
Людмила Теткина