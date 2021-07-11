О народах ханты и манси вышла книга на венгерском языке

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Венгерскому учёному, исследователю Марте Чепреги в декабре прошлого года исполнилось 70 лет. В честь её юбилея коллеги и друзья издали книгу под названием: «Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz Rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. Születésnapjára». (Хантыйские войска, мансийские сказки. Гид нашим ближайшим языковым родственникам. Необычная мемориальная книга Марта Чепреги 70 лет со дня рождения).
Недавно в городе Будапеште в Институте языкознания в честь юбилея Марты Чепреги провели торжественное мероприятие, её поздравили коллеги и друзья. Это мероприятие транслировали в зуме, представители других финно-угорских народов также подключились и смогли принять участие. Все поздравления и пожелания переводились на русский язык Анной Вандор, за что ей огромная благодарность от русскоговорящих коллег и друзей.
Марта Чепреги с 1992 года изучает сургутский диалект хантыйского языка. К слову, он является самым сложным по грамматике и фонетике в хантыйском языке. С того времени она много раз ездила к представителям этого народа, некоторое время проживала на стойбище Сопочиных, ведь только находясь в языковой среде можно хорошо выучить язык. Марта также позаботилась и о воспитании смены, организовала поездку студентов Будапештского университета им. Этваша Лоранда на летние курсы хантыйского языка, которые проходили на территории Югры.
О книге в честь её юбилея Марте Чепреги ничего не было известно до торжественного мероприятия, она была очень удивлена и рада дорогому подарку. Книга состоит из трёх частей, первая часть посвящена лингвистике (о языковом родстве), вторая часть о Сибири и третья часть - воспоминания представителей народов ханты и манси. В сборник вошли статьи известных и молодых авторов: Еремея Айпина, Марии Вагатовой, Дины Герасимовой, Софьи Ониной, Аграфены Песиковой, Алеси Сопочиной, Галины Кондиной. Статьи были написаны на русском или родных языках. Венгры сами переводили с языка-оригинала на венгерский. Отрадно, что венгерские исследователи в своих статьях пишут о роли газеты «Луима сэрипос» в сохранении и пропаганде языка. В сборнике помещены большие материалы с фотоиллюстрациями о жизни и быте коренных народов Югры.
Мною была написана статья «Ты лёӈхыг ам олнэ нотум палытыл номиягум» (Эти дороги мне запомнились на всю жизнь) о жизни детей в интернате и о сохранении традиционной культуры, о передаче знаний мансийских обрядов от родителей к детям. Эту статью с мансийского языка на венгерский перевела учёный языковед Каталин Шипёц. Работая над переводом, мы связывались по видеосвязи, так как она не все слова нашла в существующих словарях. Совместная работа с близкородственными народами была интересной, книга останется на века.
Галина Кондина
Пс йис псыл ханты ос мньщи лтӈыг мт хн мхумн ханищтавег, потранув нпакн хансавет. Венгр н Марта Чепреги Сургут ляпат лнэ ханты мхум лтӈаныл ханищты, ты лтӈыл потыртаӈкве врми.
Тав 1992 тл псыл ханты лтыӈ сургутский диалектэ вг, св научный рӯпата ври, нпакыт траты. Та псыл тав ксыӈ туи Сургутский районт лнэ слыӈ мхум палт ёхталас, лтӈаныл ёл-хансыс. Тав мньлат венгрыт тув тотыглас, тнаныл такви врнэ рӯпататн ханищтасанэ.
Млты тл оигпам порат Марта Чепреги 70 тлэ твлыс, таве янытлан мгыс ань тӯяг Венгрият ялпыӈ хтал врыглавес, тав рӯпата мхманэ, руманэ, юртанэ ос ляпа мхманэ ёхталасыт, таве янытласаныл, св сымыӈ лтӈыл лввес. Хумус тав янытлаве ос сгаве, мн округувныл тав нупылэ ищхӣпыӈ ут хосыт суссув. Венгр лтӈыл потыртам мхум потраныл Анна Вандор рущ лтӈыл толмащласанэ, мн с хӯнтлысӯв, вглӯв, маныр тн потыртгыт.
Тлы тав мгсылэ юртанэ нпак тратасыт, тот мхманн сымын рвнэ ёмас лтӈыл хасвес ос тавн мӯйлуптавес. Ты урыл ам №3 газетат хансыгласум. Ань ос мт нпак тратавес, тот финно-угорский мхум лтӈыт ос мирыт ханищтан урыл потрыт атвсыт, венгр лтӈыл тох ты хансым лы: Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz Rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára
Мн округувныл тнти хансум потраныл ты нпакн ттсыт Еремей Айпин, Мария Вагатова, Дина Герасимова, Софья Онина, Аграфена Песикова, Алеся Сопочина, Галина Кондина. Ксыӈ такви культуратэ манос лтӈе урыл хансыс, пуссын ты потрыт венгр лтӈыг толмащлавсыт ос ты нпакн врвсыт. Марта влт ты нпак урыл нматыр ат вс, юртанн ат лввес. Хунь ктын майвес, тав сака щгтыс. Тот ханты ос мньщи мхум, тн лтӈаныл, лупсаныл урыл финно-угорский исследователит хассыт, хурит врим лгыт. Тн хуньт мн мвн ёхталасыт ос мхманув ёт потыртасыт. 2014 тлт округув янытыл яласамыт, Хльӯс район Сӯкыръят лум Домна Васильевна Хозумова Светлана Динисламова ёт пслым тот ӯнлахлг. Тувыл Кульпас пвылт пслым хурит нпакн вримат.
Ам ос та урыл тув потыр хассум, мн мнь порат хумус интернатт лсӯв ос ӯщлахтын порат хумус омавн-тявн юв тотыглавесӯв. Юн аквъёт матыр-ти врсӯв, суссӯв, хумус омагув-тягув йирхатг, Нй-Ōтыранув, пупганув пурлг, мн тн нупылн сунсым ос ханищтахтасӯв. Маныр хумус вруӈкве, хунь рви ос хунь ат рви, ты врмалит пуссын вӈкве ри. Мньщи нврамыт тох мнь тгыл яныг мхманыл ляпат минлахтым матыр пуссын вруӈкве ханьщувлгыт. Ам мньщи лтӈыл хансум потрум венгр учёный н Каталин Шипёц венгерский лтӈыг толмащластэ ос нпакн та врвес. Хунь потрум толмащластэ, мн тав ётэ интернет хосыт потыртасмн, тав тва лтӈыт мньщи лтӈыл ат всанэ, словарит с ат хнтсанэ, таимгыс ам тавн рущ лтӈыл лвсум, хумус тнаныл толмащлаӈкве рви. Акв лтыӈ сунсов хассум ос ат номсасум, тав торгамтытэ ман ти, сун – тав вгтэ, ос манрыг –сов, ам лвсум, ты мнь сун тох лвуӈкве рви.
Венгранув тох яласым св потыр, хури акван-атсыт, св нпакыт тратгыт, тн врнэ рӯпатаныл хосыт мньщи ос ханты лтӈыг св нотын лаль хультг, нх-яныгман нврамытын рыӈ нпакыт хосыт ханищтавег, ос венгранувн тыимгыс яныг пӯмащипа лвв.
Галина Кондина