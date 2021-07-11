О народах ханты и манси вышла книга на венгерском языке

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О народах ханты и манси вышла книга на венгерском языке

Венгерскому учёному, исследователю Марте Чепреги в декабре прошлого года исполнилось 70 лет. В честь её юбилея коллеги и друзья издали книгу под названием: «Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz Rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. Születésnapjára». (Хантыйские войска, мансийские сказки. Гид нашим ближайшим языковым родственникам. Необычная мемориальная книга Марта Чепреги 70 лет со дня рождения).

Недавно в городе Будапеште в Институте языкознания в честь юбилея Марты Чепреги провели торжественное мероприятие, её поздравили коллеги и друзья. Это мероприятие транслировали в зуме, представители других финно-угорских народов также подключились и смогли принять участие. Все поздравления и пожелания переводились на русский язык Анной Вандор, за что ей огромная благодарность от русскоговорящих коллег и друзей.

Марта Чепреги с 1992 года изучает сургутский диалект хантыйского языка. К слову, он является самым сложным по грамматике и фонетике в хантыйском языке. С того времени она много раз ездила к представителям этого народа, некоторое время проживала на стойбище Сопочиных, ведь только находясь в языковой среде можно хорошо выучить язык. Марта также позаботилась и о воспитании смены, организовала поездку студентов Будапештского университета им. Этваша Лоранда на летние курсы хантыйского языка, которые проходили на территории Югры. 

О книге в честь её юбилея Марте Чепреги ничего не было известно до торжественного мероприятия, она была очень удивлена и рада дорогому подарку. Книга состоит из трёх частей, первая часть посвящена лингвистике (о языковом родстве), вторая часть о Сибири и третья часть - воспоминания представителей народов ханты и манси. В сборник вошли статьи известных и молодых авторов: Еремея Айпина, Марии Вагатовой, Дины Герасимовой, Софьи Ониной, Аграфены Песиковой, Алеси Сопочиной, Галины Кондиной. Статьи были написаны на русском или родных языках. Венгры сами переводили с языка-оригинала на венгерский. Отрадно, что венгерские исследователи в своих статьях пишут о роли газеты «Луима сэрипос» в сохранении и пропаганде языка. В сборнике помещены большие материалы с фотоиллюстрациями о жизни и быте коренных народов Югры.

Мною была написана статья  «Ты лёӈхыг ам олнэ нотум палытыл номиягум» (Эти дороги мне запомнились на всю жизнь) о жизни детей в интернате и о сохранении традиционной культуры, о передаче знаний мансийских обрядов от родителей к детям. Эту статью с мансийского языка на венгерский перевела учёный языковед Каталин Шипёц. Работая над переводом, мы связывались по видеосвязи, так как она не все слова нашла в существующих словарях. Совместная работа с близкородственными народами была интересной, книга останется на века.

Галина Кондина  

Ханты лтыӈ внэ венгр н намхталыл янытлавес

Пс йис псыл  ханты ос мньщи лтӈыг мт хн мхумн ханищтавег, потранув нпакн хансавет. Венгр н Марта Чепреги Сургут ляпат лнэ ханты мхум лтӈаныл ханищты, ты лтӈыл потыртаӈкве врми.

Тав 1992 тл псыл ханты лтыӈ сургутский диалектэ вг, св научный рӯпата ври, нпакыт траты. Та псыл тав ксыӈ туи Сургутский районт лнэ слыӈ мхум палт ёхталас, лтӈаныл ёл-хансыс. Тав мньлат венгрыт тув тотыглас, тнаныл такви врнэ рӯпататн ханищтасанэ.  

Млты тл оигпам порат Марта Чепреги 70 тлэ твлыс, таве янытлан мгыс ань тӯяг Венгрият ялпыӈ хтал врыглавес, тав рӯпата мхманэ, руманэ,  юртанэ ос ляпа мхманэ ёхталасыт, таве янытласаныл, св сымыӈ лтӈыл лввес. Хумус тав янытлаве ос сгаве, мн округувныл тав нупылэ ищхӣпыӈ ут хосыт суссув. Венгр лтӈыл потыртам мхум потраныл Анна Вандор рущ лтӈыл толмащласанэ, мн с хӯнтлысӯв, вглӯв, маныр тн потыртгыт.

Тлы тав мгсылэ юртанэ нпак тратасыт, тот мхманн сымын рвнэ ёмас лтӈыл хасвес ос тавн мӯйлуптавес. Ты урыл ам №3 газетат хансыгласум. Ань ос мт нпак тратавес, тот финно-угорский мхум лтӈыт ос мирыт ханищтан урыл потрыт атвсыт, венгр лтӈыл тох ты хансым лы:  Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz Rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára

Мн округувныл тнти хансум потраныл ты нпакн ттсыт Еремей Айпин, Мария Вагатова, Дина Герасимова, Софья Онина, Аграфена Песикова, Алеся Сопочина, Галина Кондина. Ксыӈ такви культуратэ манос лтӈе урыл хансыс, пуссын ты потрыт венгр лтӈыг толмащлавсыт  ос ты нпакн врвсыт. Марта влт ты нпак урыл нматыр ат вс, юртанн ат лввес. Хунь ктын майвес, тав сака щгтыс. Тот ханты ос мньщи мхум, тн лтӈаныл, лупсаныл урыл финно-угорский исследователит хассыт, хурит врим лгыт. Тн хуньт мн мвн ёхталасыт ос мхманув ёт потыртасыт. 2014 тлт округув янытыл яласамыт, Хльӯс район Сӯкыръят лум Домна Васильевна Хозумова Светлана Динисламова ёт пслым тот ӯнлахлг.  Тувыл Кульпас пвылт пслым хурит нпакн вримат.

Ам ос та урыл тув потыр хассум, мн мнь порат хумус интернатт лсӯв ос ӯщлахтын порат хумус омавн-тявн юв тотыглавесӯв. Юн аквъёт матыр-ти врсӯв, суссӯв, хумус омагув-тягув йирхатг, Нй-Ōтыранув, пупганув пурлг, мн тн нупылн сунсым ос ханищтахтасӯв. Маныр хумус вруӈкве, хунь рви ос хунь ат рви, ты врмалит пуссын вӈкве ри. Мньщи нврамыт тох мнь тгыл яныг мхманыл ляпат минлахтым матыр пуссын вруӈкве ханьщувлгыт. Ам мньщи лтӈыл хансум потрум венгр учёный н Каталин Шипёц венгерский лтӈыг толмащластэ ос нпакн та врвес. Хунь потрум толмащластэ, мн тав ётэ интернет хосыт потыртасмн, тав тва лтӈыт мньщи лтӈыл ат всанэ, словарит с ат хнтсанэ, таимгыс ам тавн рущ лтӈыл лвсум, хумус тнаныл толмащлаӈкве рви. Акв лтыӈ сунсов хассум ос ат номсасум, тав торгамтытэ ман ти, сун – тав вгтэ, ос манрыг –сов, ам лвсум, ты мнь сун тох лвуӈкве рви.

Венгранув тох яласым св потыр, хури акван-атсыт, св нпакыт тратгыт, тн врнэ рӯпатаныл хосыт мньщи ос ханты лтӈыг св нотын лаль хультг, нх-яныгман нврамытын рыӈ нпакыт хосыт ханищтавег, ос венгранувн тыимгыс яныг пӯмащипа лвв.

Галина Кондина

Чт, 15/07/2021 - 15:13

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