Югорские археологи ищут самые ранние постройки городища Березово

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Югорские археологи ищут самые ранние постройки городища Березово

Югорские археологи возобновили раскопки в поселке Березово в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С 6 июля специалисты Автономной некоммерческой историко-культурной организации «Сибирское наследие», Автономной некоммерческой организации «Институт археологии Севера» и Научно-производственного объединения «Северная археология-1» снова работают в одном из старейших городов Сибири.

Сейчас ученые, студенты и волонтеры под руководством археологов Сергея Пархимовича и Светланы Пархимович ведут исследования на территории посада города Березова, основанного в конце 16 века. На данном этапе закончена расконсервация предыдущего раскопа. Убран грунт, которым были присыпаны стенки для предотвращения гниения деревянных конструкций. Начата разборка нижних слоев и расчистка деревянных сооружений 17 века.

В 2019 году археологи углубились на 1,5 метра, исследовали постройки, расположенные в три строительных яруса. Они относятся к 18 - 19 и середине 20 века. В текущем полевом сезоне планируется завершить раскопки на этом участке посада. Ученые рассчитывают изучить самые ранние строения Березова, датируемые концом 16-го - 17 веком.

Археологи смогли продолжить изучение памятника Городище Березово благодаря поддержке Фонда «История Отечества» и Фонда президентских грантов.

Ссылка на видео https://vk.com/nordarcheo?w=wall-166118552_283

Анна Позднякова

Чт, 15/07/2021 - 15:23

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