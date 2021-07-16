В Югре успешно завершилась весенняя призывная кампания

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В Югре успешно завершилась весенняя призывная кампания
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фото https://www.cheltv.ru

Совместное заседание призывной комиссии Югры и муниципальных призывных комиссий провел руководитель аппарата губернатора автономного округа – заместитель губернатора Анатолий Уткин.
«15 июня в Российской Федерации завершился весенний призыв граждан 18-27 лет на военную службу», – отметил председатель призывной комиссии резервного состава.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Югры Андрей Казаков доложил, что со сборного пункта в Пыть-Яхе на военную службу весной нынешнего года из Ханты-Мансийского автономного округа были направлены свыше 1,4 человек. При этом 10 югорчан отправились в президентский полк. 1 призывник был направлен на альтернативную службу.

Все призывники были обеспечены военной формой, зарплатными банковскими картами, персональными электронными картами военнослужащих. В рамках социального проекта «Позвони маме» им выданы сим-карты.

Все военные комиссариаты, сборный и призывные пункты были приведены в строгое соответствие с установленными штабом центрального военного округа требованиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сборный пункт в Пыть-Яхе был обеспечен дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, бактерицидными лампами для обеззараживания мест общего пользования.

На объекте был организован входной контроль с использованием бесконтактной термометрии; развернута лаборатория с обязательным тестированием на наличие коронавирусной инфекции.

Для призывников была организована досуговая программа, включающая в себя концерты, просмотры художественных, учебных и документальных фильмов, беседы с участниками военных локальных конфликтов, представителями духовенства, экскурсии по военно-исторической выставочной экспозиции «Дорогами героев – дорогами памяти».

По информации info@admhmao.ru

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Пт, 16/07/2021 - 09:06

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