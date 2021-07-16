На месте порыва нефтепровода в Нефтеюганском районе работают службы природоохраны

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На месте порыва нефтепровода в Нефтеюганском районе работают службы природоохраны

В результате порыва на нефтесборном трубопроводе в районе куста 596.7 Мало-Балыкского месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз» произошёл разлив водонефтяной эмульсии на ориентировочной площади 700 м2.

15 июля Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, представителями  Природнадзора Югры осуществлен выезд на место разлива для определения масштабов загрязнения и угрозы попадания нефти в водный объект.

В ходе визуального осмотра факт нефтеразлива подтвержден, произведен обход загрязненного участка (зафиксированы координаты периметра), обрабатываются полевые данные для установления площади и категории земель, суммы нанесённого ущерба.

Безымянный ручей, протекающий по загрязненному участку, перекрыт. На месте ведутся работы по забору проб и оценивается характер нанесенного природе ущерба. Отметим, угрозы попадания нефти в реку Малый Балык нет. Утечка ликвидирована, проведены работы по локализации загрязненного участка.

admhmao.ru

Пт, 16/07/2021 - 11:38

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