На месте порыва нефтепровода в Нефтеюганском районе работают службы природоохраны

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В результате порыва на нефтесборном трубопроводе в районе куста 596.7 Мало-Балыкского месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз» произошёл разлив водонефтяной эмульсии на ориентировочной площади 700 м2.
15 июля Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, представителями Природнадзора Югры осуществлен выезд на место разлива для определения масштабов загрязнения и угрозы попадания нефти в водный объект.
В ходе визуального осмотра факт нефтеразлива подтвержден, произведен обход загрязненного участка (зафиксированы координаты периметра), обрабатываются полевые данные для установления площади и категории земель, суммы нанесённого ущерба.
Безымянный ручей, протекающий по загрязненному участку, перекрыт. На месте ведутся работы по забору проб и оценивается характер нанесенного природе ущерба. Отметим, угрозы попадания нефти в реку Малый Балык нет. Утечка ликвидирована, проведены работы по локализации загрязненного участка.
admhmao.ru