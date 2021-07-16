В Югре офицер Росгвардии встретился с ребятами из молодежного центра

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В Югре офицер Росгвардии встретился с ребятами из молодежного центра

В Ханты-Мансийске военнослужащий Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Сергей Батаев провел для воспитанников подшефного Молодежного центра беседу на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде».

Офицер Росгвардии рассказал присутствующим о разновидностях экстремистских проявлений в мире. Довел информацию об особенностях   юношеского возраста и риске втягивания молодёжи в террористические организации, а также принципах поведения в ситуациях, связанных с возможными угрозами. 

Росгвардеец отметил, что вербовщики используют важную особенность подростков – тягу к героизму, приключениям, преодолению различных преград, интерес к оружию.

«Противники мира и стабильности государства тратят огромные средства на то, чтобы вооружить преступников.   Расчет террористов направлен на то, чтобы разобщить, поссорить и сделать врагами людей разных национальностей, религий и социальных групп», - отметил капитан Сергей Батаев.

В завершении встречи военнослужащий Росгвардии дал школьникам    рекомендации о том, как избежать вовлечения в террористические организации, акцентировав внимание на особенностях посещения отдельных групп в социальных сетях. 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Пт, 16/07/2021 - 14:18

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