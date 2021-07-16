В Югре появился новый вид поддержки социальных предприятий

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Изменения в государственную программу «Развитие экономического потенциала» приняли члены окружного правительства. Об этом стало известно 16 июля по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Вводится новая форма финансовой поддержки социальных предприятий – гранты в форме субсидий на реализацию нового или ранее созданного проекта. Минимальный и максимальный размеры гранта – 100 и 500 тысяч рублей, соответственно», – отметила Наталья Комарова.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель подчеркнул, что данное решение направлено в числе прочего на успешную реализацию федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«В соответствии с принятым решением установлены порядок и правила проведения конкурсного отбора; перечень затрат социальных предприятий, включая приобретение техники, аренду помещений; порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий предоставления гранта», – добавил заместитель губернатора.
Грант может быть предоставлен на аренду нежилого помещения, его ремонт; аренду и приобретение оргтехники и оборудования; выплаты по передаче прав на франшизу; технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре; оплату коммунальных услуг; оформление результатов интеллектуальной деятельности и другие цели.
Постановление опубликовано на едином официальном сайте государственных органов Югры.
Роман Генкель подчеркнул, что по данным на 1 июля в автономном округе статус социального предприятия присвоен 262 субъектам малого и среднего предпринимательства. Каждое из этих предприятий сможет претендовать на такой вид поддержки.
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