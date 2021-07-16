Первый - пошел!!!

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Первый - пошел!!!
фото prirodnadzor.admhmao.ruфото prirodnadzor.admhmao.ru
фото prirodnadzor.admhmao.ru

На водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, продолжаются мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации причиненного ущерба водным биоресурсам и среде их обитания предприятиями промышленного сектора экономики региона.

08 июля 2021 года в Югре осуществлен первый в текущем году выпуск молоди осетра сибирского обской популяции. Торжественное событие было организовано компанией ООО «Газпронефть-Хантос» и прошло в п. Бобровский Ханты-Мансийского района.

Перед выпуском комиссией из состава специалистов Нижнеобского ТУ Росрыболовства, Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (Госрыбцентр), Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры произведен контрольный пересчет выпускаемых мальков.

В результате проведенного мероприятия в реку Иртыш выпущено около 45 тысяч экземпляров мальков осетра сибирского, выращенного ООО «МБН» г.Уват. Мальков привезли двумя машинами в спецемкостях.

Источник prirodnadzor.admhmao.ru

фото prirodnadzor.admhmao.ruфото prirodnadzor.admhmao.ru
фото prirodnadzor.admhmao.ru
фото prirodnadzor.admhmao.ruфото prirodnadzor.admhmao.ru
фото prirodnadzor.admhmao.ru
Пт, 16/07/2021 - 16:09

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