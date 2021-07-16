Осваивали технику «жмурения»

- Русский
Недавно руководитель Белоярского семейного клуба «Хатлые» Ирина Фирсова в музее «Нуви ат» провела мастер-класс по жмурению. Техника, в которой сделаны такие бусы, называется жмурение или по-другому техника «стяжки», создание бус, обтянутых тканью.
Об этом на творческом часе участницам мастер-класса рассказала Ирина Кузьминична. Она сама научилась такому новому виду творчества по видеоурокам в интернете. И уверенна, тема - креативные украшения текстильные бусы в технике «жмурения» или «мятые» бусы, сделанные своими руками, точно будут неповторимыми и уникальными женскими аксессуарами для любой модницы.
Мероприятие прошло в тесном творческом общении, и к концу мастер-класса мастерицы любовались своими прекрасными бусами. Ведь работая над творческими замыслами, каждая женщина вкладывает свою позитивную энергию и красоту души. После таких работ остается красота, сделанная своими руками.
«На сегодняшний день, - говорит Ирина Фирсова, - нас озадачивают по работе с креативным кластером. И изучение нового вида творчества, думаю, как раз к месту, но и для саморазвития очень полезно. Моим ученицам он очень понравился. Мы только один из видов этой технологии использовали, а так ещё несколько разновидностей есть. Если к применению наших традиций, то можно продумать использование элементов орнамента или природного материала. Это, наверно, уже авторская разработка будет.
В общем, у мастериц горят глазки. Значит, мой проект удался, будем продолжать начатое дело».
Тамара Мерова