Состоялось 136-е заседание Избирательной комиссии Югры

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15 июля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
О разрешении открытия избирательного счета кандидату в депутаты Государственной Думы
Члены Избирательной комиссии Югры приняли решение о разрешении открытия специального избирательного счета кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222, выдвинутому политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» и включенному в заверенный ЦИК России список кандидатов, Чистову Виталию Викторовичу. Документы от кандидата поступили в Избирательную комиссию Югры 13 июля 2021 года.
О заверении списков кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Избирательная комиссия Югры заверила единый список кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в количестве 50 человек, а также список кандидатов регионального отделения партии по одномандатным избирательным округам в количестве 19 человек.
Комиссия заверила список уполномоченных представителей Ханты-Мансийского регионального отделения Политической партии ЛДПР в количестве 4 человек и список уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам в количестве 2 человек.
Члены окружной Комиссии заверили список кандидатов в депутаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по единому избирательному округу, выдвинутый Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в количестве 58 человек.
Избирательной комиссией Югры был заверен список уполномоченных представителей Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ в количестве 3 человек и список уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам в количестве 2 человек.
15 июля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Избирком Югры