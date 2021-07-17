Внимание! Конкурс видеороликов «Руками говорим…»

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В Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Включаем в праздничную программу проекты, представляющие это богатство, предлагаем еще раз восхититься ярким миром традиционного ремесла. Ремесла, возведенного в ранг искусства.
Конкурс «Руками говорим…» - именно такой проект. Его идея – представить рукодельный мир через семейные коллекции традиционной одежды. Позволить в формате видеоролика выйти в свет «вечным» вещам, бережно хранимым и несущим энергию семьи. Пригласить в волшебный мир «рукоремесла» добрых друзей и дать им возможность еще раз восхититься мастерством рук творящих.
Возраст участников: без ограничений.
Конкурсное задание: съёмки видеоролика, в котором члены семьи представляют «домашнюю» коллекцию традиционной одежды.
Технические требования:
- Горизонтальная съёмка;
- Длительность – не более 5 минут;
- Рассказ о коллекции одежды и членах семьи, ее представляющей -
в кадре.
- Название работы должно отражать ее содержание.
Сроки:
- Представление видеороликов: до 3 августа 2021 года
- Объявление победителей: 7 августа 2021 года
Пусть вечные вещи стоят вокруг.
Вещие. Настоящие.
Рукомесло – это мысли рук.
Пальцы, радость творящие.
(Сергей Островой)
Скачать Положение о конкурсе можно здесь
Положение о проведении конкурса видеороликов, представляющих образцы традиционной одежды обских угров в современной семье «Руками говорим…»
Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»