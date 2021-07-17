Внимание! Конкурс видеороликов «Руками говорим…»

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Внимание! Конкурс видеороликов «Руками говорим…»

В Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Включаем в праздничную программу проекты, представляющие это богатство, предлагаем еще раз восхититься ярким миром традиционного ремесла. Ремесла, возведенного в ранг искусства.

         Конкурс «Руками говорим…» - именно такой проект. Его идея – представить рукодельный мир через семейные коллекции традиционной одежды. Позволить в формате видеоролика выйти в свет «вечным» вещам, бережно хранимым и несущим энергию семьи. Пригласить в волшебный мир «рукоремесла» добрых друзей и дать им возможность еще раз восхититься мастерством рук творящих.

 

Возраст участников: без ограничений.

Конкурсное задание: съёмки видеоролика, в котором члены семьи представляют «домашнюю» коллекцию традиционной одежды.

Технические требования:

  • Горизонтальная съёмка;
  • Длительность – не более 5 минут;
  • Рассказ о коллекции одежды и членах семьи, ее представляющей - 
    в кадре.
  • Название работы должно отражать ее содержание.

Сроки:

  • Представление видеороликов:  до 3 августа 2021 года
  • Объявление победителей: 7 августа 2021 года

 

Пусть вечные вещи стоят вокруг.
Вещие. Настоящие.
Рукомесло – это мысли рук.
Пальцы, радость творящие.
                              (Сергей Островой)

 

Скачать Положение о конкурсе можно здесь
Положение о проведении конкурса видеороликов, представляющих  образцы традиционной одежды обских угров в современной семье «Руками говорим…»

Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»

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Сб, 17/07/2021 - 10:00

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