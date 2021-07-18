Открываем выставку « Игрушки. Колыбель» из цикла «По страницам семинаров»

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20 июля в 15:00 часов приглашаем Вас узнать о «доме» для «только что глазам представшего ребенка», «беззубого ребенка», «ползающего ребенка», о первых игрушках беззаботного детства на открытии выставки «Игрушки. Колыбель».
«В берестяной люльке с орнаментом Берѐзового сучка. Засыпай, засыпай…». Берестяная или деревянная, дневная и ночная – в колыбели ребенок проводит большую часть времени. С нее начинается познание окружающего мира через колыбельные песни матери, через тепло заботливых рук, мягкие звуки первых игрушек.
У обских угров к колыбелям отношение особое. «Счастливой» считается та, в которой дети растут здоровые и спокойные, такую колыбель берегут и передают из поколения в поколение. Те колыбели, в которых часто болеют, а то и умирают, уносят подальше в лес…
Приглашаем для знакомства с фондовым разнообразием колыбелей, игрушек для младенцев, с технологиями создания колыбелей на семинаре 2019 года, проведенного на территории этнографического музея «Торум Маа».
Ждем Вас по адресу: ул. Комсомольская, 30
телефон для справок +7(3467)353-423
Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»