Открываем выставку « Игрушки. Колыбель» из цикла «По страницам семинаров»

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Открываем выставку « Игрушки. Колыбель» из цикла «По страницам семинаров»

20 июля в 15:00 часов приглашаем Вас узнать о «доме» для «только что глазам представшего ребенка», «беззубого ребенка», «ползающего ребенка», о первых игрушках беззаботного детства на открытии выставки «Игрушки. Колыбель».

 «В берестяной люльке с орнаментом Берѐзового сучка. Засыпай, засыпай…». Берестяная или деревянная, дневная и ночная – в колыбели ребенок проводит большую часть времени. С нее начинается познание окружающего мира через колыбельные песни матери, через тепло заботливых рук, мягкие звуки первых игрушек.

У обских угров к колыбелям отношение особое.  «Счастливой» считается та, в которой дети растут здоровые и спокойные, такую колыбель берегут  и передают из поколения в поколение. Те колыбели, в которых часто болеют, а то и умирают, уносят подальше в лес…

Приглашаем для знакомства с фондовым разнообразием колыбелей, игрушек для младенцев, с  технологиями создания колыбелей на семинаре 2019 года, проведенного на территории этнографического музея «Торум Маа».

 

Ждем Вас по адресу: ул. Комсомольская, 30

телефон для справок +7(3467)353-423

 

Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»

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