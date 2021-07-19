Югорчан приглашают принять участие в музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни

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Югорчан приглашают принять участие в музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни

Всероссийский ежегодный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «За тех, кто в море!» продолжает прием заявок.

Мероприятие проходит в режиме онлайн в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приуроченного ко Дню Военно-морского флота. Цель конкурса – развитие и популяризация современного искусства и народного творчества, привлечение внимания молодого поколения к истории России, развитие авторского, поэтического, музыкального исполнительского искусства.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации, других государств, как профессионалы, так и любители, в возрасте от трех лет и старше.

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный жанр, разговорный жанр.

Заявки принимаются до 24 июля 2021 года. Каждый участник (солист, коллектив, ансамбль, хор) имеет право участвовать в нескольких номинациях.

Организаторами фестиваля-конкурса выступают региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» города Санкт-Петербурга при поддержке министерства обороны Российской Федерации, совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Узнать более подробную информацию можно на сайте проекта.

По информации info@admhmao.ru

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Пнд, 19/07/2021 - 10:35

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