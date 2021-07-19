На территории автономного округа действуют 10 лесных пожаров

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На территории автономного округа действуют 10 лесных пожаров

По информации специализированной диспетчерской службы Авиалесоохраны Югры, в период с 12 по 19 июля 2021 года на землях лесного фонда лесопожарные формирования потушили 22 лесных пожара. Причиной возникновения возгораний стали грозовые разряды.

По состоянию на 09:00 19 июля, на территории автономного округа действуют 10 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского и Урайского лесничеств, из них локализовано 5 лесных пожаров на территории Березовского и Урайского лесничеств.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии 19 июля в регионе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности. В течение дня сотрудники Базы авиационной и наземной охраны лесов будут контролировать леса автономного округа с воздуха.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 239 лесных пожаров.

Специалисты пожарных и спасительных формирований региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах региона, о запрете пала сухой растительности.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, сообщите:

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;

– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

– служба экстренного реагирования 112. 

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Пнд, 19/07/2021 - 14:33

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