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По информации специализированной диспетчерской службы Авиалесоохраны Югры, в период с 12 по 19 июля 2021 года на землях лесного фонда лесопожарные формирования потушили 22 лесных пожара. Причиной возникновения возгораний стали грозовые разряды.
По состоянию на 09:00 19 июля, на территории автономного округа действуют 10 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского и Урайского лесничеств, из них локализовано 5 лесных пожаров на территории Березовского и Урайского лесничеств.
По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии 19 июля в регионе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности. В течение дня сотрудники Базы авиационной и наземной охраны лесов будут контролировать леса автономного округа с воздуха.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 239 лесных пожаров.
Специалисты пожарных и спасительных формирований региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах региона, о запрете пала сухой растительности.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, сообщите:
– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;
– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;
– служба экстренного реагирования 112.
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