Солнечная связь для югорских деревушек: «Ростелеком» установил таксофоны на солнечных батареях в отдаленных поселениях

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Солнечная связь для югорских деревушек: «Ростелеком» установил таксофоны на солнечных батареях в отдаленных поселениях
Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"

Специалисты «Ростелекома» смонтировали солнечные батареи для таксофонов в труднодоступных деревнях Хурумпауль и Нерохи Березовского района Югры. Над телефонными кабинами связисты установили солнечные панели и аккумуляторы для постоянной и бесперебойной работы таксофонных автоматов.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»: «Хурумпауль и Нерохи относятся к труднодоступным местам, не тронутым цивилизацией. В этих деревнях проживают коренные народы, всего 25 человек. Нет электричества и базовых станций для обеспечения мобильной связью, а таксофон – фактически единственный канал общения с Большой землей. Вокруг только леса и реки, на случай экстренной ситуации или пребывания гостей на территории средство связи должно быть работоспособным в режиме 24/7. Это гарантирует установленное нами оборудование «природного» питания. Уверен, наш «солнечный» таксофон станет помощником для югорчан из самых отдаленных уголков региона».

На территории Югры работает 105 таксофонов. Подавляющее число аппаратов установлено в труднодоступных населенных пунктах округа. С начала 2021 года жители региона сделали с помощью таксофонов более 30 тысяч местных и междугородных звонков общей продолжительностью 90 тысяч минут.

С 1 июня 2019 года «Ростелеком» отменил плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов - теперь с них можно без оплаты позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Ранее компания обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

Тв "Югра"

Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"
Пнд, 19/07/2021 - 14:49

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