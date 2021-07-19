11 югорчан – участники летних Олимпийских игр

- Русский
11 югорчан вошли в состав национальных сборных команд России для участия в 32 летних Олимпийских играх, которые примет японский Токио с 23 июля по 8 августа.
«Одним из тех, кто вошел в сборную команду России, стал вартовчанин Альберт Батыргазиев (бокс), мастер спорта России международного класса, чемпион Азии по версии WBA Asia во втором полулегком весе. Его напутствует наставник, заслуженный тренер России Руслан Куштанов: «Спортсменам сборной, югорчанам хочу пожелать продуктивной подготовки, красивых побед, выступлений. Как говорят, везет сильнейшим, но в соревнованиях присутствует эффект фортуны. Все может измениться буквально в последние секунды, поэтому удача не помешает никому», – написала в своем Инстаграм-аккаунте губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона также отметила, что в состав сборной страны вошли Анна Тимофеева (водное поло), Анна Егорова, Анастасия Гуженкова и Илья Дружинин (плавание), Заурбек Сидаков и Артур Найфонов (вольная борьба), Максим Храмцов (тхэквондо), Тимур Наниев (тяжелая атлетика). В состав мужской сборной команды включены волейболисты Артем Вольвич из нижневартовского волейбольного клуба «Самотлор» и представитель сургутского волейбольного клуба «Газпром-Югра» Игорь Кобзарь.
«Это наша югорская команда победителей всероссийских и международных соревнований. Болеем за наших. Желаю каждому российскому спортсмену стать чемпионом XXXII летних Олимпийских игр», – написала Наталья Комарова.
Напомним, что в ходе 32 летних Олимпийских игр в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Честь России на состязаниях будут защищать 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.
По информации info@admhmao.ru