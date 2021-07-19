Наталья Комарова: Обсуждение федерального закона о социальном заказе позволит выработать эффективные решения по развитию социальной сферы

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16 июля в Ханты-Мансийске прошёл семинар-совещание «Модель управления пилотными проектами по реализации федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере».
Участие в мероприятии принимают федеральные эксперты, представители 19 субъектов Российской Федерации, федеральных ведомств. Кроме того, в числе участников - заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, заместитель Министра спорта Азат Кадыров.
С приветственным словом к участникам обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона напомнила, что в сентябре 2019 года на Московском финансовом форуме Югра стала победителем конкурса Министерства финансов Российской Федерации «Апробация институциональных и управленческих механизмов предоставления государственных (муниципальных) услуг» в номинации, где оценивались эффективность региона, активность решений в частииспользования новых механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг.
Федеральный закон о социальном заказе позволяет отбирать исполнителей конкурентным способом: с помощью конкурса или сертификата. Сейчас в автономном округе действуют 13 сертификатов, которые предоставляют гражданину право на выбор любого исполнителя: 2 в сфере образования, 11 в сфере социального обслуживания населения.
Количество потребителей, получивших услуги у негосударственных поставщиков через «Сертификат дополнительного образования» увеличилось до 12,5 тысяч, «Сертификат дошкольника» – до 3,1 тысяч. В сфере социального обслуживания в 2016 году сертификатами воспользовались 86 граждан, в 2021 году – 3,2 тысячи граждан.«В 2 раза увеличилась доля присутствия негосударственных поставщиков на рынках услуг социальной сферы – с 23 % в 2016 году до 49 % в 2020 году. Они участвуют в оказании 57услуг. Ежегодно из бюджета автономного округа передается более 2,5 млрд рублей негосударственным поставщикам для оказания югорчанам услуг социальной сферы. Каждый четвертый житель Югры выбрал для оказания услуг негосударственного поставщика», - сказала Наталья Комарова, отметив, что негосударственные поставщики услуг социальной сферы участвовали в обеспечении доступности дошкольным образованием, повышением охвата детей в возрасте программами дополнительного образования, увеличении долисистематически занимающихся физической культурой и спортом.
«Мы работаем по следующему правилу: потребителю должна быть обеспечена возможность выбора поставщика услуг. Требования и условия, предъявляемые к услуге, едины вне зависимости от поставщика», - подчеркнула губернатор.
В ходе совещания Наталья Комарова предложила внести изменения в приказ Минфина РФ, установив обособленные коды классификации расходов бюджета по исполнению социального заказа для казенных учреждений. «В соответствии с федеральным законом 189-фз исполнителями социального заказа в том числе являются казенные учреждения. Вместе с тем, приказом Минфина РФ № 85н для казенных учреждений коды классификации не установлены. В связи с этим заинтересован в том, что Минфин России высказали свою позицию», - сказала губернатор.
Кроме того, Наталья Комарова отметила, что в настоящее время у поставщиков, оказывающих услуги на дому, нет возможности получить по всем 5 критериям оценки качества максимальные 100 баллов, так как одним из критериев является наличие собственных либо арендованных помещений. Для создания равных условий для всех поставщиков губернатор предложила внести изменения в части введения в формулу расчета итогового показателя оценки качества организации надомного обслуживания коэффициент 1,121.
«Уверена, что обсуждение актуальных вопросов примененияфедерального закона о социальном заказе позволит выработать эффективные решения по развитию социальной сферы.Благодарю Министерство финансов Российской Федерации за возможность прямого диалога с таким компетентным составомфедеральных экспертов», - сказала Наталья Комарова.
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров в свою очередь поблагодарил губернатора и команду Югры за возможность проведения семинара-совещания. «Вы – лидер внедрения оказания бюджетных услуг по рейтингу Министерства финансов, Министерства экономического развития. Ваш практический опыт послужил толчком для обработки новых механизмов на общефедеральномуровне. Югра – ведущий регион, ваш опыт очень ценен, и мы рады, что на месте можем познакомиться с вашимиспециалистами», - сказал Алексей Лавров.
Алексей Лавров напомнил, что Федеральный закон о социальный заказе, принятый год назад, направлен на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды.
Отметим, в течение двух дней участники обсудят схемы управления и поделятся опытом реализации соцзаказа по направлениям: занятость, паллиативная помощь и санаторно-курортное лечение, спортивная подготовка; применение социальных сертификатов при реализации образовательных программ.
Семинар-совещание проходит с соблюдением мер безопасности, установленных главным санитарным врачом РФ. Площадки позволяют принять и разместить всех участников с учетом требований социального дистанцирования, обязательно будут использоваться средства индивидуальной защиты. Кроме того, допуск на площадку будет осуществляться только через входные группы с оборудованными техническими средствами для бесконтактного измерения температуры тела.
Напомним, в 2020 году Югра стала одним из пилотных субъектов, принимающих участие в апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Основными направлениями работы стали социальное обслуживание, спорт, занятость населения.
По информации info@admhmao.ru