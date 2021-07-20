Поговорим о вакцинации против COVID-19

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Поговорим о вакцинации против COVID-19
Ольга ЕжоваОльга Ежова
Ольга Ежова

На самые актуальные вопросы, касающиеся иммунизации отвечает Ольга Ежова - главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, врач-эпидемиолог БУ «Няганская городская поликлиника»:

ВОПРОС: В настоящее время вакцинация против COVID-19 является самой обсуждаемой темой в мире. Ни одно упоминание не обходится без дискуссии на тему: «Я - беспрекословно – за!», «Я-категорически – против!». Ольга Андреевна, все-таки нужно ли прививаться?

ОТВЕТ: Прививаться необходимо. Какими бы важными не казались заключения, приводимые сторонниками или противниками в доказательство своих заявлений, не стоит забывать о том, что в действительности коронавирусная инфекция и ее последствия очень опасны для здоровья человека. К тому же, существуют факты, с которыми сложно спорить: именно благодаря прививкам, человечество забыло об инфекциях, «уничтожающих» в средние века населения целых городов, таких как оспа или холера…

 

ВОПРОС: Можно ли ставить прививку тем, у кого есть антитела?

ОТВЕТ: Да, если прошло 6 месяцев после заболевания или ранее проведенной иммунизации. Это рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения и регламентировано временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» от 29.06.2021 №30-4/И/2-9825.

 

ВОПРОС: Как быть тем, у кого непереносимость одного из компонентов вакцины?

ОТВЕТ: Медицинским работникам необходимо проанализировать состав вакцин, разрешенных для применения и выбрать вакцину, в которой нет компонента, на который у пациента имеется непереносимость. Состав разрешенных к применению вакцин различный. Если вакцины нет в регионе, иммунизация не проводится. В любом случае иммунологической комиссией оформляется постоянный медицинский отвод от той вакцины, на компонент которой имеется непереносимость. Делается запись в медицинской документации.

 

ВОПРОС: Можно ли все же обойтись без прививки?

ОТВЕТ: Можно не прививаться, но чем это может закончиться? Заболеванием и даже летальным исходом при наличии хронических заболеваний. В Российской Федерации иммунизация добровольная в соответствии с Федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний.

 

ВОПРОС: Какие есть доказательства тому, что прививка помогает лучше перенести заболевание?

ОТВЕТ: За полгода вакцинации в столице в московских домах престарелых не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.Привито было 93% жителей пансионатов.  В московских домах престарелых проживают около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. Например, в отделениях реанимации медицинских организаций автономного округа по состоянию на 12.07.2021 года находилось 128 пациентов, из них только 2 были привиты, причем они не нуждались в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких.

 

ВОПРОС: Когда нужно прививаться повторно (ревакцинация)?

ОТВЕТ: В соответствии с временными методическими рекомендациями МЗ РФ

 «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» от 29.06.2021 №30-4/И/2-9825 повторная прививка проводится через 6 месяцев после ранее проведенной вакцинации. Причем иммунизация проводится любой разрешенной в Российской Федерации вакциной.

 

ВОПРОС: Какой вакциной прививаться лучше всего?

ОТВЕТ: Любой, которая есть в наличии в настоящее время, если у вас нет непереносимости на какой-либо компонент вакцины.

https://dzhmao.ru/

Ольга ЕжоваОльга Ежова
Ольга Ежова
Ольга ЕжоваОльга Ежова
Ольга Ежова
Втр, 20/07/2021 - 09:46

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