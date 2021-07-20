В группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» 40 тысяч подписчиков

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40 тысячным подписчиком группы стал житель Сургута. Созданная 4 года назад как пилотная площадка для быстрой помощи в вопросах доступности медицинской помощи в Югре, группа стала не только местом общения врачей и пациентов, но и организатором десятков прямых эфиров на самые актуальные темы. 40 тысячным подписчиком группы стал житель Сургута.
Каждый 40-й житель Югры является подписчиком группы, каждый 230 житель обращался за помощью. 136 прямых эфиров с медицинскими специалистами практически всех специальностей и руководителями смежных ведомств. В 2019 году «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» получил Диплом I степени Международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2019», как лучшая группа в социальной сети в Интернет.