В группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» 40 тысяч подписчиков

  • Русский
В группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» 40 тысяч подписчиков

40 тысячным подписчиком группы стал житель Сургута. Созданная 4 года назад как пилотная площадка для быстрой помощи в вопросах доступности медицинской помощи в Югре, группа стала не только местом общения врачей и пациентов, но и организатором десятков прямых эфиров на самые актуальные темы. 40 тысячным подписчиком группы стал житель Сургута.

Каждый 40-й житель Югры является подписчиком группы, каждый 230 житель обращался за помощью. 136 прямых эфиров с медицинскими специалистами практически всех специальностей и руководителями смежных ведомств. В 2019 году «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» получил Диплом I степени Международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2019», как лучшая группа в социальной сети в Интернет.

https://dzhmao.ru/

Втр, 20/07/2021 - 09:50

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.