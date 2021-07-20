Насыщенный детский отдых в «Мань Ускве»

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После длительной тишины стойбище «Мань Ускве» снова заполнилось детским смехом и голосами. Первая «Мастеровая» смена началась первого и закончилась девятого июля. В течение недели дети учились различным ремёслам, мансийскому языку, фольклору, кулинарии, их занятия были поделены на, так называемые, академии.
Любовь Павловна Стаканова и Мария Васильевна Фризоргер обучали детей мансийскому языку, составляли свой словарик. Они переводили все окружающие предметы на мансийский язык, подписывали и наклеивали на предмет. Таким образом, дети постоянно видели надпись и знали, как этот предмет назвать на родном языке.
Евгения Валерьевна Вьюткина учила девочек азам шитья из ткани. С младшими девочками делали куклы разных народов, это и мансийские, и удмуртские, и славянские. Куколки изготавливаются различными способами, с начинающими рукодельницами они делали закрутки, так как им еще сложно сшить орнамент методом ткань по ткани, для этого требуется хорошо развитая моторика пальцев.
Девочки среднего возраста шили традиционные игольницы из сукна, вышивали тканью узоры. Это тоже сложная работа для ребенка, требующая усидчивости и сноровки. Старшие девочки скроили и сшили мансийские платки «ватанг тор» для следующей смены «Время поющих стрел». «Ватанг тор» переводится как платок, имеющий берега, на основной кусок ткани по краям пришиваются широкие полосы ткани другого цвета, а затем нашивается бахрома.
С мальчиками занимались Сергей Викторович Стаканов по отливке металлических изделий, Петр Константинович Анямов разучивал с детьми фольклор. С ним ребята готовили тулыглапы (сценки из Медвежьих игрищ), девочки учили стихи Ювана Шесталова на мансийском языке.
Детей вместе с Дмитрием Викторовичем Исаевым готовили блюда разных народов, в том числе пекли традиционный хлеб в мансийской глиняной печи, построенной мастером Вячеславом Кондиным.
С Сергеем Сергеевичем Сетовым мальчики разучивали мужские мансийские танцы, затем под современную музыку выполняли элементы традиционных танцев, устраивали батлы. Девочки с Евгенией Валерьевной учились танцевать женские танцы, требующие особой грации и пластики.
Сергей Анатольевич Толовников был доктором на этой смене, он показывал детям, как нужно человеку оказать первую медицинскую помощь в той или иной ситуации.
Вечером проводили различные творческие вечера, посвященные различной тематике. Днём дети с взрослыми готовились, а вечером показывали то, чему научились. Это были и придуманные самими тулыглапы, сценки из жизни и они должны были их обязательно показать на мансийском языке. Дети в «Мань Ускве» отдыхают всегда с пользой, узнают каждый раз что-то новое, пополняют свою копилку знаний и умений, от взрослых учатся соблюдать традиции своего народа, а главное – учатся родному мансийскому языку!
Галина Кондина