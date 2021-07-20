Не стало одного из основателей мансийской газеты «Луима сэрипос»

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16 июля этого года в Санкт-Петербурге не стало кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения РФ, основателя кафедры этнообразования обско-угорских народов Института повышения квалификации и развития регионального образования Афанасьевой (Сайнаховой) Клавдии Васильевны.
Всю свою научную и практическую деятельность она посвятила родному мансийскому языку. Родилась она в семье оленеводов в деревне Щекурья Берёзовского района 26 ноября 1951 года. Её отец Сайнахов Василий Андреевич был одним из первых учеников туземной школы в Щекурье. Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт. После ранения в 1943 году его демобилизовали, работал зоотехником-оленеводом. Мама Прасковья Михайловна с малых лет приучала детей к труду. Вместе с дочерью Клавдией они ставили сети, проверяли их, заготавливали дрова.
В начальную школу маленькую девочку отправили в посёлок Сосьва, вместе с другими детьми жила там в интернате. Для детей, знающих только родной язык, обучение давалось нелегко. Но пять классов Клавдия окончила на «отлично». Далее она обучалась в Саранпаульской средней школе.
После окончания школы несколько лет работала заведующей Щекурьинским клубом, и даже избиралась народным депутатом Берёзовского районного Совета. Но желание учиться дальше не покидало её. В 1975 году она поступила в Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена на факультет народов Крайнего Севера по специальности «Русский язык и литература, мансийский язык и литература народов Севера». После окончания института она устроилась преподавателем в Ханты-Мансийское педагогическое училище. А затем её приглашают в Министерство Просвещения и предлагают стать стажёром-исследователем в НИИ национальных школ. В 1988 году она защищает кандидатскую диссертацию по теме «Развитие родной речи учащихся подготовительного класса в условиях мансийско-русского двуязычия», и возвращается в Ханты-Мансийск.
Именно в том же году она становится редактором мансийских текстов в газете «Ленин пант хуват». Её мечта об отдельной газете на мансийском языке осуществилась в феврале 1989 года, когда вышел первый номер нового периодического издания. Название газете «Луима сэрипос» придумала именно Клавдия Васильевна.
Вплоть до самого выхода на пенсию учёный, педагог посвятила национальным школам округа. В соавторстве с учителями родных языков под её чутким руководством было издано много новых учебных пособий, учебников, программ по преподаванию мансийского языка в школах округа.
Клавдия Васильевна Афанасьева являлась консультантом при разработке окружного закона «О языках». По её инициативе была открыта кафедра развития этнообразовательных систем обско-угорских народов ИПК и РРО.
Её вклад, на сегодня, неоценим, учебные пособия продолжают переиздавать. Основанная ею газета на мансийском языке «Луима сэрипос» в этом году отметила 32-летие.
Клавдия Васильевна с особым трепетом и любовью относилась к мансийскому языку. Она не раз говорила: «Язык – это целый мир и душа народа, сердце его культуры. Родной язык живёт внутри нас…»
Уходят носители языка, учёные. Для нас, журналистов газеты «Луима сэрипос» - это большая утрата, от нас ушёл Учитель.
Скорбим, светлой памяти.
Журналисты газеты «Луима сэрипос»