Ушла из жизни величайшая дочь мансийского народа

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Ушла из жизни величайшая дочь мансийского народа

Скорбная весть – 16 июля 2021 года на 69 году жизни после тяжелой болезни ушла из жизни величайшая дочь мансийского народа Афанасьева Клавдия Васильевна. Известие для нас неожиданное, поскольку ее многочисленные коллеги, ученики, друзья просто знакомые не верили, что эта солнечная женщина может покинуть этот мир.

С уходом Клавдии Васильевны Афанасьевой российское и мировое лингвистическое сообщество потеряли не только великого лингвиста-манси, ученого с широчайшим диапазоном научных интересов, крупного автора учебников и учебных пособий по мансийскому языку. Нам не будет хватать удивительного романтика, оптимиста, человека с высоким чувством справедливости. Кафедра уральских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена выражает искренние соболезнования дочери Ирине в связи с уходом матери Афанасьевой Клавдии Васильевны. Вечная память.

От имени кафедры Зоя Степановна Рябчикова

Втр, 20/07/2021 - 12:54

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