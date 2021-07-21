Видеоуроки по мансийскому языку

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
По статистике каждый день в мире исчезает какой-нибудь язык, и исследователи языков с сожалением это констатируют. Так владеющих языками коренных народов Югры ханты и манси с каждым годом становится меньше и меньше. Молодые люди практически не разговаривают на хантыйском и мансийском языках, и это сказывается на проценте владеющих родными языками. Но хорошо, что в мире есть языковые активисты, которые пользуясь современными средствами, создают различные видеоролики и уроки.
Наш друг и знакомый Андрей Илялитдинов («ВКонтакте» зарегистрирован как Арпад Кошут) занимается исчезающими языками, в том числе и мансийским. Совместно с врио директора «Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», заместителем директора газеты «Луима сэрипос» Галиной Кондиной было подготовлено 6 видеоуроков по мансийскому языку. Являясь консультантом этого проекта, Галина Кондина следила за правильностью произношения и применения примеров на мансийском языке. Каждый урок посвящен определённой теме. В них автор объясняет вопросы грамматики мансийского языка, рассказывает о частях речи. Почти все уроки построены по тематическому принципу, например, в уроке №3 он рассказывает о еде, а в уроке №5 – о частях тела человека и так далее.
Андрей изучает лингвистическую литературу, пользуется словарями мансийского ученого Е.И. Ромбандеевой, мансийско-немецко-венгерским электронным словарем Б. Мункачи и Б. Кальмана, словарями А.М. Баландина, В.Н. Чернецова.
Стоит отметить то, что в социальных сетях вначале он опубликовал уроки мансийского языка на русском языке, а спустя какое-то время и на английском языке. Прослеживаются интересные факты, оказывается на английском языке более ста просмотров, а на русском языке только единицы. Таким образом, можно сделать вывод, что мансийским языком интересуются и изучают за рубежом большей, а в России в меньшей степени. Возможно, что и немногие нашли это видео, поэтому друзья, видеоуроки вы можете посмотреть здесь: https://vk.com/mansilating, https://vk.com/wall-187826450_475. Изучайте мансийский язык, читайте наши новости.
Галина Кондина
Ань йист мньщи лтӈыл сака мощща хтпа потыртаӈкве патсыт, янгыщ нврамыт ос мньлат мхум тнти лтӈаныл ат вганыл. Тох лаль те лв, лтӈув молях хот-сйми. Ань интернетыт свсыр врмаль квлтапаптувес, мнь тинат пслгыт, потыртгыт, матыр суссылтгыт, та маныр.
Тох ань мн вруӈкве с врмв. Акв мньлат хум Андрей Илялитдинов (ВКонтакте таквинтэ Арпад Кошуд хансытэ) финно-угорский лтӈыт ханищтыянэ, тва лтӈытыл ёмщакв потырты. Ты халт мньщи лтыӈ с ханищтытэ.
Мн тав ётэ мньщи лтыӈ ханищтан урок вруӈкве потыртахтысамн. Тав мнь тина-охсат хансыс ос нумн ттыгласанэ, ам суссанум, хӯнтлысум, хумус потырты, хумус лтӈыт лвиянэ. Хт лльсаӈнув те потыртас, ам тавн хӯлтсум. Тыщир рӯпитым тав 6 урок врыс, мньщи лтӈыл пӯмщалахтын ос лтыӈ ханищтан хтпан ты урокыт сака рмыглгыт.
Ōвыл урокт - Арпад мньщи лтыӈ урыл потыртас, манхурип алфавит лтӈувт лы. Титыт урокт - мньщи глаголыт, безобъектный спряжение правильный ос неправильный глаголыт хумус ань ос ётыл мтнэ порат лвавет. Хӯрмит урокт - падежит урыл, глаголт объектный спряженият, тувыл тнут урыл мньщи лтӈыл хумус потыртв. Нилыт урокт - числительныит, ты хумус мн матыр ловиньтв, маныр мансвит лы. Арпад двойственный щисла урыл потырты, рущ лтыӈт тамле врмаль тим, мн лтӈувт рви лвуӈкве: нниг, нпакыг - тыт числительный тл торгамтылӯв, ты тит нниг, тит нпакыг. Атыт урокт лумхлас урыл лтӈыт ханищтыянӯв. Множественный щисла – ты мньщи лтӈыт хӯрумныл свнув хтпа манос матыр пормас хумус лвавет. Хтыт урокт - ювле хультум пора, объектный ос безобъектный спряжение, повелительный наклонение ханищтаӈкве рви.
Арпад мньщи лтӈыл хансым словарит сунсыглы, ловиньты, щар аквписыг тав Е.И. Ромбандеева нпаканэ хосыт ханищтахты, тувыл мансийско-немецко-венгерский электронный словарь Б. Мункачи ос Б. Кальман, А.М. Баландин, В.Н. Чернецов словарит ньщи, тн ётаныл лтӈув ханищтытэ ос мт пӯмщалахтын мхумн ханищтаӈкве нты.Ты урыл ань таи лвуӈкве рви, мт хн мт мньщи лтӈыл св мир пӯмщалахтгыт ос ханищтаӈкве таӈхгыт.
тил миркве, нн видеоурокыт сунсуӈкве тыт врмегн: https://vk.com/mansilating, https://vk.com/wall-187826450_475. Мньщи лтӈыл потыртн, мнав ловиньтн.
Галина Кондина