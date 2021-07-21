Видеоуроки по мансийскому языку

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Видеоуроки по мансийскому языку

По статистике каждый день в мире исчезает какой-нибудь язык, и исследователи языков с сожалением это констатируют. Так владеющих языками коренных народов Югры ханты и манси с каждым годом становится меньше и меньше. Молодые люди практически не разговаривают на хантыйском и мансийском языках, и это сказывается на проценте владеющих родными языками. Но хорошо, что в мире есть языковые активисты, которые пользуясь современными средствами, создают различные видеоролики и уроки.

Наш друг и знакомый Андрей Илялитдинов («ВКонтакте» зарегистрирован как Арпад Кошут) занимается исчезающими языками, в том числе и мансийским. Совместно с врио директора «Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», заместителем директора газеты «Луима сэрипос» Галиной Кондиной было подготовлено 6 видеоуроков по мансийскому языку. Являясь консультантом этого проекта, Галина Кондина следила за правильностью произношения и применения примеров на мансийском языке. Каждый урок посвящен определённой теме. В них автор объясняет вопросы грамматики мансийского языка, рассказывает о частях речи. Почти все уроки построены по тематическому принципу, например, в уроке №3 он рассказывает о еде, а в уроке №5 – о частях тела человека и так далее.

Андрей изучает лингвистическую литературу, пользуется словарями мансийского ученого Е.И. Ромбандеевой, мансийско-немецко-венгерским электронным словарем Б. Мункачи и Б. Кальмана, словарями А.М. Баландина, В.Н. Чернецова.

Стоит отметить то, что в социальных сетях вначале он опубликовал уроки мансийского языка на русском языке, а спустя какое-то время и на английском языке. Прослеживаются интересные факты, оказывается на английском языке более ста просмотров, а на русском языке только единицы. Таким образом, можно сделать вывод, что мансийским языком интересуются и изучают за рубежом большей, а в России в меньшей степени. Возможно, что и немногие нашли это видео, поэтому друзья, видеоуроки вы можете посмотреть здесь:  https://vk.com/mansilating, https://vk.com/wall-187826450_475. Изучайте мансийский язык, читайте наши новости.

Галина Кондина

Видеоуроки по мансийскому языку
Мньщи лтыӈ ханищтан хум

Ань йист мньщи лтӈыл сака мощща хтпа потыртаӈкве патсыт, янгыщ нврамыт ос мньлат мхум тнти лтӈаныл ат вганыл. Тох лаль те лв, лтӈув молях хот-сйми. Ань интернетыт свсыр врмаль квлтапаптувес, мнь тинат пслгыт, потыртгыт, матыр суссылтгыт, та маныр.

Тох ань мн вруӈкве с врмв. Акв мньлат хум Андрей Илялитдинов (ВКонтакте таквинтэ Арпад Кошуд хансытэ) финно-угорский лтӈыт ханищтыянэ, тва лтӈытыл ёмщакв потырты. Ты халт мньщи лтыӈ с ханищтытэ.

Мн тав ётэ мньщи лтыӈ ханищтан урок вруӈкве потыртахтысамн. Тав мнь тина-охсат хансыс ос нумн ттыгласанэ, ам суссанум, хӯнтлысум, хумус потырты, хумус лтӈыт лвиянэ. Хт лльсаӈнув те потыртас, ам тавн хӯлтсум. Тыщир рӯпитым тав 6 урок врыс, мньщи лтӈыл пӯмщалахтын ос лтыӈ ханищтан хтпан ты урокыт сака рмыглгыт.

Ōвыл урокт - Арпад мньщи лтыӈ урыл потыртас, манхурип алфавит лтӈувт лы. Титыт урокт - мньщи  глаголыт,  безобъектный спряжение правильный ос неправильный глаголыт хумус ань ос ётыл мтнэ порат лвавет. Хӯрмит урокт - падежит урыл, глаголт объектный спряженият, тувыл тнут урыл мньщи лтӈыл хумус потыртв. Нилыт урокт - числительныит, ты хумус мн матыр ловиньтв, маныр мансвит лы. Арпад двойственный щисла урыл потырты, рущ лтыӈт тамле врмаль тим, мн лтӈувт рви лвуӈкве: нниг, нпакыг - тыт числительный тл торгамтылӯв, ты тит нниг, тит нпакыг. Атыт урокт лумхлас урыл лтӈыт ханищтыянӯв. Множественный щисла – ты мньщи лтӈыт хӯрумныл свнув хтпа манос матыр пормас хумус лвавет. Хтыт урокт - ювле хультум пора, объектный ос безобъектный спряжение, повелительный наклонение ханищтаӈкве рви.

Арпад мньщи лтӈыл хансым словарит сунсыглы, ловиньты, щар аквписыг тав Е.И. Ромбандеева нпаканэ хосыт ханищтахты, тувыл мансийско-немецко-венгерский электронный словарь Б. Мункачи ос Б. Кальман, А.М. Баландин, В.Н. Чернецов словарит ньщи, тн ётаныл лтӈув ханищтытэ ос мт пӯмщалахтын мхумн ханищтаӈкве нты.Ты урыл ань таи лвуӈкве рви, мт хн мт мньщи лтӈыл св мир пӯмщалахтгыт ос ханищтаӈкве таӈхгыт.

тил миркве, нн видеоурокыт сунсуӈкве тыт врмегн: https://vk.com/mansilating, https://vk.com/wall-187826450_475. Мньщи лтӈыл потыртн, мнав ловиньтн.

Галина Кондина

Ср, 21/07/2021 - 11:13

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