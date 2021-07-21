Спорт в нашем районе и его перспективы

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Второго июля я побывал в командировке в посёлке Мужи Шурышкарского района и взял интервью у Ахмедова Шерифа Мусабеговича – начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Шурышкарский район.
- Шериф Мусабегович, расскажите, с какого времени Вы проживаете и работаете в Шурышкарском районе?
- Здесь я живу и работаю с января 1998 года. Из них 15 лет был главным врачом участковой больницы в посёлке Овгорт, а с января 2013 года стал начальником управления по физической культуре, спорту и туризму.
- Скажите, как и когда Вы приехали на север?
- Была середина 1990 годов, когда жизнь день ото дня становилась тяжелее. Я в то время работал врачом в городе Дербенте. Надо было как-то выживать, и я с семьёй переехал сюда. Тогда в департаменте здравоохранения Ямала мне предложили несколько мест. И я, немного подумав, согласился работать в Шурышкарском районе. Главным врачом района тогда был Ругин Владимир Прокопьевич, и он направил меня на работу в Овгорт. У меня там появились хорошие друзья, взаимопонимание с населением. И в течение 15 лет вместе с семьёй я прожил и проработал главным врачом участковой больницы. Сама местная больница располагала 15 койко-местами. Из медперсонала всего-то 30 человек. Это были коренные жители: фельдшера, медсёстры, санитарки и рабочие. К Овгортской участковой больнице ещё причислялся фельдшерско-акушерский пункт деревни Ямгорта, где работало три человека.
- Какие случаи происходили в Вашей медицинской практике в Овгорте?
- Было много разных случаев, но об одном расскажу. Однажды летом к нам обратился мужчина с рваной раной руки. Он ехал на своём лодочном моторе «Вихрь - 30». Маховик мотора слетел при езде и разорвал ему все мышцы руки около плеча. Ему повезло, что не были перерублены нервы и большие сосуды. Мягкие ткани повредило: мышцы, кожа и подкожная клетчатка до кости. Рану мы внимательно осмотрели, обработали и зашили повреждённые участки руки. В настоящее время этот мужчина жив, здоров и рука работает.
- Шериф Мусабегович, расскажите кратко о своей нынешней работе?
- В управлении нас всего три человека: я – начальник и два специалиста. Есть два подведомственных учреждения: Центр физкультуры и спорта, который проводит мероприятия со взрослыми, а также спортивная школа «Юниор», где занимаются физкультурой и спортом дети. Общее количество людей, занятых в сфере спорта по району, составляет около 70 человек. Наш район спортивный, в нём занимаются спортом 52 процента его жителей. В связи с этим в течение года мы проводим шесть спартакиад, в которых принимают своё участие все восемь поселений.
- Какие виды спорта сегодня превалируют в Вашем районе?
- Превалируют, несомненно, лыжные гонки. Успехи по данному виду спорта шурышкарцы показывают в течение последних 20 лет. Наши спортсмены всего-то два раза были на вторых местах во время проведения спартакиады в округе, а всё остальное время занимают только первые места. У нас хорошие результаты по женскому волейболу. Начиная с 2013 года, сборная команды Шурышкарского района не проиграла ни одного вида спорта на окружной спартакиаде Ямало-Ненецкого автономного округа. Посёлок Лопхари у нас является базовым поселением гиревиков. Они были и остаются в настоящее время многократными победителями на окружных спартакиадах, на разных всероссийских сельских спортивных играх. Но, к сожалению, в последнее время национальные виды спорта менее востребованы, хотя есть и мастера спорта. Последний мастер спорта – это Мария Куртямова из Овгорта. Она сейчас является студенткой Салехардского многопрофильного колледжа и также занимается национальными видами. До этого времени Овгорт под руководством ныне покойного Александра Семёновича Конева штамповал мастеров по национальным видам спорта одного за другим. За свою жизнь и тренерскую деятельность А.С. Конев подготовил более 30 мастеров спорта. Кроме того, есть мастера спорта в Шурышкарах и Лопхарях. Мы достаточно часто проводим соревнования по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, хантыйскую национальную борьбу, борьбу на перетягивание палки и метание спортивного топора на дальность. Конечно, все эти виды спорта мы проводим в рамках «Дня оленевода» и «Дня рыбака». И ещё хочу отметить, что в последнее время у нас в районе появилось много новых спортивных объектов. На мой взгляд, спорт в нашем Шурышкарском районе сегодня растёт и процветает!
Владимир Енов.