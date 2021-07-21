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Первого июля я побывал в посёлке Мужи Шурышкарского района и взял интервью у заместителя главы муниципального образования Елены Александровны Усольцевой на тему: «Социальный портрет Шурышкарского района». Моя собеседница кратко рассказала, что родилась в посёлке Азово в семье школьных учителей и всю свою сознательную жизнь она прожила на территории этого района. В 1991 году окончила Тобольский пединститут по специальности «химия и биология». Работала учителем в Мужевской средней школе, позже перешла на другую работу в управление образования района и стала начальником отдела общего образования. Пятого апреля 2021 года её пригласили работать в администрацию муниципального образования уже на должность заместителя главы района, курирующего социальную сферу.
В настоящее время Елена Александровна организовывает взаимодействие между сферами образования, культуры, социальной защиты, а также центра занятости населения, медицины и спорта. Население всего Шурышкарского района, как правило, обращается к заместителю главы с разными вопросами.
Всего же в районе проживает 10 тысяч жителей. Половину населения сегодня представляют ханты – 50 процентов, коми-зыряне – 20 процентов, затем ещё 20 процентов – русские и оставшиеся 10 процентов – представители самых разных национальностей. Ими являются финны, немцы, татары, украинцы и калмыки. В основном, раньше это были ссыльные люди.
Наиболее крупными предприятиями района являются совхоз «Мужевский», совхоз «Горковский» и рыбозавод «Горковский». Сходство всех этих трёх предприятий, наверное, в том, что все они занимаются рыбной ловлей и её переработкой для продажи. А различия, конечно, в том, что, если рыбозавод «Горковский» своё большее предпочтение отдаёт рыбодобыче, то совхоз «Мужевский» остаётся многопрофильным. Он занимается растениеводством, а также выпуском своей молочной продукции. Причём, все эти продукты у местного населения в настоящее время пользуются большим спросом, так как они экологически чистые. Кроме того, в совхозе высаживают картофель и занимаются сенозаготовками. Как совхозные, так и частные олени сегодня составляют около 27 тысяч голов. В оленеводческих стадах сейчас трудятся большей частью ханты и коми-зыряне. В совхозе «Горковском» люди больше всего задействованы в оленеводстве.
Заканчивая беседу со мной, Елена Александровна отметила, что из нового направления глава администрации поставил вопрос о развитии туризма на всей территории Шурышкарского района. Это одно из важных приоритетных направлений в сфере последних событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории нашей страны. В связи с этим была разработана дорожная карта, проводится грантовый конкурс, приглашаются профессионалы в сфере туризма, которые разрабатывают различные проекты с нашими местными жителями для дальнейшего и планомерного развития внутреннего въездного туризма на территории Шурышкарского района.
Владимир Енов