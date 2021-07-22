В Югре более 17 тысяч граждан имеют ВИЧ-статус

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В Югре распространение ВИЧ-инфекции составляет 1%, это означает, что каждый сотый житель является инфицированным. О ситуации с заболеваемостью в округе на площадке РИЦ «Югра» рассказали главный врач КУ «Центр-СПИД» Андрей Петровец, заведующая эпидемиологическим отделом Наталья Бугаева и заведующая отделом профилактики Анна Новоженова. Темой пресс-конференции стало «Здоровье матери и ребёнка при ВИЧ-инфекции».
По словам специалистов, динамика заболеваемости на первое полугодие 2021 года, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, снизилась на 4 %. Но, если в ближайшее время усугубится ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, то ожидается возможное увеличение заболеваемости. В прошлом году в связи с ограничительными мероприятиями, которые проводились из-за пандемии, обследования граждан на ВИЧ-инфекции в медицинских организациях снизились.
– В целом по округу тенденция роста заболеваемости сохраняется в течение нескольких лет. На сегодняшний день в Югре более 17 тысяч ВИЧ- инфицированных. В основном заболевание передаётся половым путём. И в возрастной структуре заболевание чаще выявляется у людей в возрасте 40-49 лет. По половым признакам доминирует мужское население, их около 60%, а на долю женского населения приходится 40 %. В 90% женщины ВИЧ-инфекцией заражаются половым путём. И в отличие от мужчин, чаще выявляются женщины в возрасте 39 лет, а мужчины в 41 год. За десятилетие доля заболеваемости женщин постепенно увеличивается. Надо отметить, что женщины чаще обращаются за медицинской помощью, – рассказала заведующая эпидемиологическим отделом Наталья Бугаева.
За период с 2020-го года 55 % обследованных – это женщины. В основном, заболеваемость женщин выявляется при прохождении ежегодного медосмотра или при обращении к гинекологу. В том числе ВИЧ-инфекция выявляется и при планировании беременности, где существует обязательная процедура обследования на ВИЧ-инфекцию.
В « Центр-СПИД» накоплен большой опыт наблюдения детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей. За все эти годы в округе родилось 4795 таких детей, это достаточно много. На данный момент в Югре до восемнадцати лет с ВИЧ-статусом проживает около 2 тысяч детей. В настоящее время существуют практика, когда обследование проходят половые партнёры беременных женщин. Ранняя диагностика предотвращает заболеваемость не только ребёнка, но и мамы.
В 2020 году было выявлено 16 случаев заболеваемости половых партнёров женщин. В этом году подтверждено уже семь случаев с таким диагнозом. У пар, где у мужчины выявился положительный тест, а у женщины отрицательный, беременность у них закончилась родами и, к счастью, мамы не заразились, следовательно, и дети родились здоровыми.
– В последнее время высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией выявляется в сельской местности. Там болеют, в основном, люди старшего возраста. А в городах чаще всего выявляются заболевшие люди 30-летнего возраста.
ВИЧ-инфицированные, которые не получают терапию, имеют низкий иммунный статус и чаще умирают от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса. Человек, имеющий достаточный иммунитет, как правило, не болеет, – сообщил главный врач Андрей Петровец.
Также он отметил, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для прививки от коронавирусной инфекции.
Николай Меров