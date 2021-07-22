Получи новую цифровую профессию при поддержке государства

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Получи новую цифровую профессию при поддержке государства

Более 25 000 граждан России в 2021 году смогут воспользоваться поддержкой государства и пройти обучение по 24 направлениям подготовки ИТ-специальностям в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика». Поддержка по реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов (ПЦС) от государства направлена прежде всего на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

Свыше 20 компаний-лидеров рынка образования предоставят лицензированные программы начального, базового и продвинутого уровня продолжительностью от 250 академических часов в формате дистанционного обучения.

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Цифровым профессиям смогут обучаться трудоспособные граждане, имеющие гражданство РФ, старше 16 лет и не достигшие пенсионного возраста, имеющие законченное среднее профессиональное или высшее образование по любой специальности.

Теперь возможность обучаться ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства есть и у вас! Всего в несколько шагов можно оформить заявку на обучение: зарегистрируйтесь на ресурсе (https://leader-id.ru/); перейдите на цифровую платформу и заполните анкету участника; дождитесь проверки анкеты; выберите программу в каталоге и отправьте заявку на обучение; подтвердите сведения о себе копиями паспорта, СНИЛС и диплома; оплатите 50% стоимости обучения, оставшуюся часть 50 % оплатит государство или компенсирует работодатель.

Подробнее ознакомиться с условиями поступления на обучение можно, пройдя по ссылке (https://цифровыепрофессии.рф/).

depprom.admhmao.ru

Чт, 22/07/2021 - 14:51

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