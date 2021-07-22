Новый спортивный комплекс появится в Покачах

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Строительную площадку нового спортивного комплекса посетила в Покачах губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город.
Вместе с представителями общественности глава региона оценила ход проведения работ на объекте, чья деятельность после ввода в эксплуатацию позволит успешно исполнить целевые показатели, установленные национальным проектом «Образование».
Строительство комплекса ведется нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Югры и компанией на 2019-2023 годы. Стоимость строительства комплекса составляет 551 миллион рублей.
В настоящее время степень готовности объекта составляет 65 процентов. Уже в полном объеме завершены строительно-монтажные работы по возведению каркаса здания. Одновременно со строительством объекта ведутся работы по благоустройству территории, а также закупка спортивного оборудования, инвентаря, мебели.
По проекту ввод объекта в эксплуатацию был установлен на 2023 год. Но заказчик и генеральный подрядчик составили график производства работ таким образом, что комплекс будет введен в строй в 2021 году.
Двухэтажный объект площадью 5,7 тысячи квадратных метров расположится на участке в 15 тысяч «квадратов». Его единовременная пропускная способность составит 250 человек в смену и 200 зрителей.
В комплексе будут размещены универсальный игровой зал для занятий футболом, баскетболом, волейболом, зал акробатики, зал для занятий боксом, центр сдачи норм ГТО, трибуна для зрителей и отдельной зоной для маломобильных групп населения, командные раздевалки с душевыми и санузлами.
«Покачи очень нуждается в таком объекте. Постоянно меняются, актуализируются требования к проведению соревнований, тренировочных процессов. Благодаря этому комплексу мы сможем принимать состязания федерального уровня», – рассказал заместитель главы города Наиль Вафин.
«Это действительно важный объект, отвечающий на запросы горожан. Важно еще и то, что комплекс возводится под контролем общественности, участвующей в каждом этапе строительства», – оценила Наталья Комарова.
Глава региона также поручила актуализировать схему финансирования для повышения качества и ускорения расчета с подрядной организацией с целью ликвидации финансовых разрывов. «Есть задача – чтобы оборотные средства были в достаточном объеме для оплаты труда работников организации, приобретения необходимых конструкций, оборудования», – подчеркнула губернатор.
admhmao.ru