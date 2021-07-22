Подведены итоги Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья»

  • Русский
Подведены итоги Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья»

В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья». Новость о фестивале затронула каждый уголок страны! На суд жюри поступило более 290 заявок из 38 регионов Российской Федерации и из 14 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В этом году впервые за 10 лет существования Фестиваля заявились участники из Мурманской, Тамбовской, Курганской, Иркутской, Томской, Калининградской, Калужской, Курской, Самарской, Белгородской областей, Красноярского края, республик – Хакасия, Татарстан и Крым. Всего в конкурсе приняли участие 2485 человек. Мы рады приветствовать каждого участника со всей нашей необъятной Родины!

Для оценки поступивших работ было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства:

Лазарева Людмила Николаевна - Профессор Челябинского государственного института культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, г. Челябинск;

Исламуратова Елена Евгеньевна - Директор Окружного Дома народного творчества, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председатель регионального отделения РОО Ассамблея народов России, г. Ханты-Мансийск;

Сорокин Пётр Алексеевич - Заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, г. Москва;

Мажидов Аднан Хамидович - Художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Вайнах», Народный артист Чеченской республики, член совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, г. Грозный.

Возглавила конкурсное жюри Русанова Мери Вахтанговна - Первый заместитель директора государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова, руководитель Центра культуры народов России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры,
г. Москва.

При оценке работ учитывались: уровень мастерства, художественная ценность репертуара, оригинальность самовыражения и соответствие национальным традициям. Несмотря на жесткие критерии отбора, определить победителей было непросто! Ведь каждый участник вложил в исполнение все свои силы и талант.

Учитывая все критерии жюри определило лауреатов и дипломантов по каждой номинации. С полным списком победителей Вы можете ознакомится в протоколе заседания.

Исполнители, одержавшие победу в отборочном этапе, будут приглашены к участию в Гала-концерте, который состоится в городе Ханты-Мансийске, в рамках Всероссийского форума национального единства в октябре 2021 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Окружного Дома народного творчества или по телефонам: 8(3467)32-48-29, 33-30-37.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 22/07/2021 - 15:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.