Подведены итоги Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья». Новость о фестивале затронула каждый уголок страны! На суд жюри поступило более 290 заявок из 38 регионов Российской Федерации и из 14 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В этом году впервые за 10 лет существования Фестиваля заявились участники из Мурманской, Тамбовской, Курганской, Иркутской, Томской, Калининградской, Калужской, Курской, Самарской, Белгородской областей, Красноярского края, республик – Хакасия, Татарстан и Крым. Всего в конкурсе приняли участие 2485 человек. Мы рады приветствовать каждого участника со всей нашей необъятной Родины!
Для оценки поступивших работ было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства:
Лазарева Людмила Николаевна - Профессор Челябинского государственного института культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, г. Челябинск;
Исламуратова Елена Евгеньевна - Директор Окружного Дома народного творчества, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председатель регионального отделения РОО Ассамблея народов России, г. Ханты-Мансийск;
Сорокин Пётр Алексеевич - Заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, г. Москва;
Мажидов Аднан Хамидович - Художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Вайнах», Народный артист Чеченской республики, член совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, г. Грозный.
Возглавила конкурсное жюри Русанова Мери Вахтанговна - Первый заместитель директора государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова, руководитель Центра культуры народов России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры,
г. Москва.
При оценке работ учитывались: уровень мастерства, художественная ценность репертуара, оригинальность самовыражения и соответствие национальным традициям. Несмотря на жесткие критерии отбора, определить победителей было непросто! Ведь каждый участник вложил в исполнение все свои силы и талант.
Учитывая все критерии жюри определило лауреатов и дипломантов по каждой номинации. С полным списком победителей Вы можете ознакомится в протоколе заседания.
Исполнители, одержавшие победу в отборочном этапе, будут приглашены к участию в Гала-концерте, который состоится в городе Ханты-Мансийске, в рамках Всероссийского форума национального единства в октябре 2021 года.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Окружного Дома народного творчества или по телефонам: 8(3467)32-48-29, 33-30-37.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»