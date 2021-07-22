«Сквер-семья» и workout-площадка – новые досуговые точки притяжения в Лангепасе

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Два социально значимых объекта благоустройства – сквер семьи и workout-площадку во дворе жилых домов 9 и 11 по улице Мира – посетила в ходе рабочего визита в Лангепас губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Работы на обоих объектах ведутся в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В частности, в ходе благоустройства общественной территории «Сквер семьи» выполнено обустройство входной группы, площади фотосессий с несколькимифотозонами.
Помимо этого, на общественной территории обустроенааллея поколений, разделенная на несколькофункциональных зон, рассчитанных на разные целевые аудитории.
«Функционально здесь размещены детская игровая площадка, зона для спокойных видов игр, подвесная скамья. Важно не только красиво оформить парк, но и дать людям возможность для времяпрепровождения, досуга, сформировать активную среду – это имеет большое значение, так как городские пространства создаются именно для того, чтобы удовлетворить как можно больше интересов горожан», – сказала Наталья Комарова.
Также в сквере установлены тематические стенды, арт-объекты, ландшафтные светильники, уложена тротуарная плитка с имитацией под дерево.
В 2022 году запланирована замена тепловых сетей с последующим обустройством пешеходных дорожек вдоль сквера.
Стоимость благоустройства превысила 18 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета 6,4 миллиона, региональной казны – 10 миллионов, средства муниципалитета – 1,8 миллиона рублей.
Workout-площадка во дворе жилых домов 9 и 11 по улице Мира будет возведена до сентября нынешнего года по инициативе группы жильцов, обратившихся в администрацию Лангепаса.
«Это общекомандное, семейное решение. А такие решения всегда безошибочны», – оценила Наталья Комарова.
Средства для создания объекта были привлечены с использованием механизма инициативного бюджетирования. Общая стоимость проекта составила 600 тысяч рублей.
Всего на площадке планируется установить 12 тренажеров, в том числе для кардиотренировок и силовых упражнений.
«Также необходимо продумать вопрос по установке специального резинового покрытия на этой площадке», – рекомендовала Наталья Комарова.
Заместитель главы Лангепаса Мечислав Бучинский отметил, что местные власти уже ведут работу по использованию данной технологии.
admhmao.ru