Цифровизация в здравоохранении повышает доступность медицинской помощи

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Цифровизация в первичном звене здравоохранения в год пандемии проходила ускоренными темпами с целью повысить доступность медицинской помощи в амбулаторных условиях. В первом полугодии 2021-го года 8 тысяч вартовчан обратились в поликлинику дистанционно. Это стало возможным благодаря электронному сервису WhatsApp, с помощью которого вартовчане получили медицинские услуги, не выходя из дома.
Напомним, в прошлом году эта опция стала доступна благодаря оперативному внедрению во взрослых поликлиниках города мессенджера в связи с резким увеличением спроса таких услуг как: вызов врача на дом, выписка рецептов на льготные препараты, дистанционное оформление справок и прочее.
Тогда электронный сервис получил признание жителей города, пациенты все чаще стали обращаться в мессенджер поликлиники со своими вопросами и просьбами. Для сравнения, только за 3 месяца 2020-го регистраторами WhatsApp было обработано 10 тысяч обращений. Сейчас, за 6 месяцев его работы от горожан поступило уже почти 8 тысяч сообщений. Сервис удобен в использовании и является эффективным инструментом для взаимодействия с пациентами. Все обращения, поступающие туда, делятся на 4 группы: вызова, рецепты, справки и прочие обращения. Согласно статистике, больше всего люди обращаются с вопросами из категории «прочие обращения», которые являются уточняющими о режиме работы структурных подразделений, специализированных служб и кабинетов, графике работы врачей и приём специалистов узкого профиля. Таких обращений поступило 3364. На втором месте по популярности – вызов врача на дом, 2673 обращения. Тройку лидеров на сервисе замыкают обращения с заявками на выписку льготных лекарственных препаратов, 1424 обращения. За справками обращаются реже, 44 заявки. Всего же за 6 месяцев регистраторы зафиксировали 7517 сообщений. Все они отработаны в день обращения.
Таким образом, помимо отлаженной работы диспетчерской службы на основе IP-телефонии, в поликлиниках Нижневартовска укрепился новый способ взаимодействия медицинских работников и пациентов. Цифровизация набирает обороты и становится частью нашей повседневной жизни.
По словам медицинского регистратора поликлиники, №1 Эльзы Саттаевой, цифровой сервис – надежная опора и для медицинских работников. Такая комфортная для современного пользователя форма общения – дополнительная возможность оперативно и дистанционно предоставлять медицинские услуги. WhatsApp позволил в разы снизить нагрузку на диспетчерскую службу регистратур. И самое главное, регистраторы сервиса работают и в выходные дни, осуществляя передачу данных в профильные службы в оперативном режиме.