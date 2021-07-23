В Югре 18 кандидатов зарегистрировали на выборы в Государственную Думу РФ

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В Югре 18 кандидатов зарегистрировали на выборы в Государственную Думу РФ
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В Югре продолжается активное выдвижение и регистрация в кандидаты в думы всех уровней. Так в окружную избирательную комиссию представили документы 18 кандидатов в Государственную Думу РФ: 16 от политических партий, двое - в порядке самовыдвижения.

По Нижневартовскому одномандатному избирательному округу №223 - Вадим Шувалов, Евгений Марков, Владимир Цейтлин, Тимур Латипов, Вячеслав Тетёкин, Сергей Запольский, Михаил Сердюк и Вадим Абдуррахманов.

По Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу №222 - Виктор Кузнецов, Владимир Ломовцев, Виталий Чистов, Алексей Савинцев, Сергей Ионов, Наталья Станкина, Александр Ломакин, Александр Клишин, Иван Меньшенин и Павел Завальный.

Павел Завальный, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ: «В нашей стране развивается политическая конкуренция между партиями, между кандидатами «одномандатниками», во все уровни законодательной власти. И выборы в Государственную Думу не исключение. Иду с хорошим боевым настроением».

Напомним, Югру в период с 17 по 19 сентября ждут большие выборы. Голосование пройдёт за 365 мандатов. Югорчане будут выбирать парламентариев местного самоуправления, в Думы Югры, Тюменской области, а также в Государственную Думу РФ

источник: ТВ "Югра"

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Пт, 23/07/2021 - 10:48

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