В округе семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей

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В соответствии с Указом Президента РФ о назначении и реализации социальных выплат Пенсионный фонд начал перечислять выплаты семьям по 10 тысяч рублей, воспитывающим детей школьного возраста. Прием заявлений идет через портал Госуслуги.
Многие семьи уже получили сообщения в личных кабинетах через Госуслуги. Необходимо только проверить информацию, подтвердить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.
Данная единовременная выплата предоставляется семьям, имеющим детей в возрасте 6-18 лет, 6 лет которым исполняется не позднее 1 сентября и 18 лет – не раньше 3 июля. Выплата также полагается людям с ограничениями по здоровью и инвалидам, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. Помимо родителей, данную выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.
Заявления от родителей будут приниматься до 1 ноября. После получения заявления от родителей, работники Пенсионного фонда в течение 5 рабочих дней будут проверять полученную информацию.
При положительном результате деньги будут зачислены на счет в течение трех дней, но не раньше 16 августа. При отказе семья получит уведомление с причиной отказа начисления выплаты.
Работники Пенсионного фонда напоминают родителям, в заявлении нужно указывать реквизиты лицевого счета, а не номера карты. Счет должен принадлежать родителю, а не кому-либо из родственников.
Валентина Узель