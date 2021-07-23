В округе семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей

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В округе семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей

В соответствии с Указом Президента РФ о назначении и реализации социальных выплат Пенсионный фонд начал перечислять выплаты семьям по 10 тысяч рублей, воспитывающим детей школьного возраста. Прием заявлений идет через портал Госуслуги.

Многие семьи уже получили сообщения в личных кабинетах через Госуслуги. Необходимо только проверить информацию, подтвердить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Данная единовременная выплата предоставляется семьям, имеющим детей в возрасте 6-18 лет, 6 лет которым исполняется не позднее 1 сентября и 18 лет – не раньше 3 июля. Выплата также полагается людям с ограничениями по здоровью и инвалидам, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. Помимо родителей, данную выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Заявления от родителей будут приниматься до 1 ноября. После получения заявления от родителей, работники Пенсионного фонда в течение 5 рабочих дней будут проверять полученную информацию.

При положительном результате деньги будут зачислены на счет в течение трех дней, но не раньше 16 августа.  При отказе семья получит уведомление с причиной отказа начисления выплаты.

Работники Пенсионного фонда напоминают родителям, в заявлении нужно указывать реквизиты лицевого счета, а не номера карты. Счет должен принадлежать родителю, а не кому-либо из родственников.

Валентина Узель

Пт, 23/07/2021 - 12:01

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