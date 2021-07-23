Идёт масштабная подготовка к первенству России по тхэквондо

- Русский
Об этом 22 июля на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказали журналистам заместитель директора Депспорта Югры Софья Конух, заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс, президент Федерации тхэквондо Югры Роман Юдаев и президент Федерации тхэквондо Свердловской области, член исполкома Союза тхэквондо России Алексей Рябов.
Напомним, первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок пройдёт в городе Ханты-Мансийске с 26 июля по 1 августа 2021 года. Сейчас продолжается масштабная подготовка к проведению спортивных состязаний, а главной площадкой проведения игр станет Центр развития теннисного спорта. Как отметил Олег Дресс, на первенство России по тхэквондо подали заявки уже более 550 спортсменов из более 50 регионов страны, но ожидается принять до 700- 800 человек. Для проведения спортивного мероприятия закупили и установили в зале новое оборудование. И команды, которые приехали заранее, чтобы акклиматизироваться, уже там тренируются.
Роман Юдаев дополнил, что сборная команда Югры, в составе которого 18 спортсменов из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района прибыла в Ханты-Мансийск. Среди сборной Югры есть и призёры первенства Европы по тхэквондо, и победители всероссийских соревнований, поэтому есть все шансы на победу ребят, но они не забывают про тренировки и готовятся.
По словам Софьи Конух тхэквондо развивается в 12 муниципалитетах, этим видом спорта занимаются сейчас 2 750 человек. Один именитый спортсмен из Нижневартовска Максим Храмцов сейчас принимает участие на Олимпиаде в Японии. Для дальнейшего культивирования этого вида спорта в этом году в ЮКИОре будет открыто отделение. Кроме того поддерживают субсидиями от департамента другие отделения в спортивных школах, выделяют средства для экипировок и командирование наших сборных команд.
В целом об этом виде спорта в Уральском федеральном округе высказался также Алексей Рябов. Тхэквондо всё более развивается и приносит свои плоды. Из четырёх спортсменов, что представляют Россию на Олимпиаде в Токио, двое из Уральского федерального округа.
В Ханты-Мансийске, согласно протоколу, во время проведения поединков доступ зрителей на трибуны будет, но при условии 50% наполняемости зала, и соблюдением противоэпидемических мер.
Тамара Мерова